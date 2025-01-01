сегодня



KERRY KING записал тему для DAMIAN PRIEST



Рестлер Damian Priest - бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WWE, опубликовал новую версию "Rise For The Night" - своей фирменной композиции для выхода на ринг. В записи этой новой версии принял участие KERRY KING, которого Priest поблагодарил в соцсетях за "добавление немного своего гения к моей теме".



Ранее Priest в интервью для Metal Hammer признался, что является большим поклонником металла, и назвал METALLICA и Ozzy Osbourne'a среди тех исполнителей, которые привили ему любовь к тяжелой музыке.







+0 -0



просмотров: 72

