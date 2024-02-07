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Kerry King

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KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»



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В новом интервью журналу Rolling Stone гитариста SLAYER Kerry King'a спросили, общался ли он с барабанщиком Dave'ом Lombardo, который более десяти лет назад ушёл из SLAYER. Он ответил:

«Нет. Dave Lombardo для меня мёртв. Он разразился этой тирадой, когда мы летели в Австралию, и он знал, что мы не сможем ответить в течение 14 часов, и он кинул меня. Я был единственным, кто удерживал его в группе. Tom хотел его убрать ещё до этого, а Джеффа [Ханнеманна, гитариста SLAYER] тогда укусил паук [в результате чего Джефф заразился бактерией, разъедающей ткани, и был вынужден уйти], так что он почти не играл с нами. Я сказал: "Нам нужен Dave. Фанаты не поймут, если мы заменим его прямо сейчас". А потом началась история с Австралией.

Он предал меня, и я подумал: "Я не давал тебя уволить. К чёрту этого парня"».

По поводу того, что послужило причиной разрыва с Lombardo, King сказал:

«Он очень впечатлительный. Он слушал женщину, которая в то время была его адвокатом, и она думала, что мы зарабатываем как METALLICA, а у нас никогда не было таких денег. Так что она просто присела ему на уши, и он думал, что должен получать больше, чем ему положено. Поговорите с кем-нибудь, кто действительно знает ситуацию, а не просто парит вам мозг, чтобы заработать на вас».

Dave Lombardo был фактически уволен из SLAYER после того, как пропустил австралийский тур группы в феврале-марте 2013 года из-за разногласий по контракту с другими участниками группы. Позже его заменил Paul Bostaph, который ранее был барабанщиком SLAYER с 1992 по 2001 годы.

Вскоре после своего увольнения Dave Lombardo заявил, что обнаружил, что 90 процентов доходов SLAYER от гастролей вычитаются в качестве расходов, включая гонорары менеджменту, что обходится группе в миллионы и оставляет им около 10 процентов, которые они делят на четверых. Хотя он и Tom Araya наняли аудиторов, чтобы выяснить, что произошло, Dave Lombardo сказал, что ему так и не позволили ознакомиться с полученной информацией.

Dave рассказал о своём уходе из SLAYER, отвечая на вопросы публики в марте 2014 года в Белфасте, Северная Ирландия:

«Я делал всё, что мог, пытаясь держать себя в руках, но я не мог продолжать.

Я должен был уйти, потому что нельзя быть в таких кандалах; нельзя так использовать людей. Я делал это слишком много лет, и я затаил дыхание. В моих книгах постоянно появлялись красные флажки типа: "Правда? Я должен зарабатывать больше денег? Почему у меня такая же зарплата? Я зарабатываю ровно столько же, сколько и последние два года". И это ещё в 2004 году. Так что я понял, что что-то не так. И я изо всех сил старался разобраться с ситуацией. Я привлёк к этому Тома. Том сидел со мной в гостиничном номере и разговаривал с моим адвокатом, а мой адвокат рассказывал ему обо всем, что их управляющая компания делала с ними на протяжении последних 30 чёртовых лет. И у нас был бухгалтер, бухгалтер-криминалист, готовый прийти и всё оценить.

Tom'а купили. Руководство кинуло его на пару сотен тысяч — кто знает, сколько? И Керри тоже, чтобы он молчал и выступал против Lombardo. Так они отвернулись от меня. И в последний день, когда я был с ними на репетиции, а я отыграл её до самого конца, я сказал: "Ребята, нам нужен новый бизнес-план. Вы уже 30 лет придерживаетесь одного и того же бизнес-плана. Теперь я — участник, получающий доход. Другими словами, я в доле". И если вы в доле, у вас есть право, и вы заключили контракт, как держатель процента, вы имеете право видеть, куда идут все расходы. Потому что здесь вам платят чистыми, а потом из 4,4 миллиона долларов группа получает 400 тысяч долларов. Где же четыре миллиона? И это только 2011 год. Остальные деньги ушли на юристов, бухгалтера и менеджера.

Последние 30 лет они так поступали. И они получили от меня информацию... Я никогда не забуду этот день... Я сказал: "Ребята, посмотрите на это. Это пришло от вашего бухгалтера". И там были показаны все деньги. Там не было видно, куда уходят деньги, там просто были показаны "валовая прибыль", "расходы", "чистая прибыль". И из этой чистой суммы я заработал на гастролях в 2011 году 67 тысяч долларов. Керри и Том заработали на гастролях около 114 тысяч долларов. Итак, если вы дали около 60 концертов, разделите эту сумму на 60 концертов... У кого-нибудь есть калькулятор? Нет, не 60... Скажем, около 90 концертов в год: 30 весной, 30 летом и 30 зимой, осенью. Вот и разбейте это на шоу... Это отвратительно. Я надрываюс, играя на барабанах. Я потею, я в ударе. А деньги уходят парню на Голливудских холмах, для его ухода за лицом, для его маникюра... Нет, я не собираюсь играть за такие деньги. Нет».




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7 фев 2024
ggg666
Вывод-все беды из за баб и бабла.
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7 фев 2024
olly71
дело ясное что дело тёмное. то что менеджмент часто кидает музыкантов на деньги это все наверно слышали и СЛЕЕР не первые и не последние в этом списке. Могу понять почему Ломбардо поставил вопрос об аудите но почему Кинг и Арайя его не поддержали не понимаю. Ведь их нагло обворовывали .
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7 фев 2024
R
Rutger
olly71, как вариант, потому что кто-то, вероятно Кинг, был в доле и получал свой кусок от выведенных под видом расходов денег. По бумагам будучи как все. Соответственно, прикрывал схему, не давал ходу взбрыкиваниям Ломбардо, затем его просто выкинул. Сейчас поливает Дэйва дерьмом как жадного сутягу.
Like!6
7 фев 2024
Corpsegrinder04
Как я понял из интервью , там не одного Ломбардо облапошивали, а по сути вся группа терпилами была. Если бы там условно Кинг всё под себя грёб, я бы мог понять возмущение.
Ну и в итоге что ? После того как из группы попросили стал ли больше зарабатывать ? Думаю нет.
И с учетом недавней новости, где Кинг свой дом за 4.5 ляма продавал - не такие уж они и бичи. Я бы понял , если бы Дэйв был автором песен и кучи хитов группы, уровня Портного который в DT кучу текстов написал и соавтором музыки был , но там все Кинг с Ханнеманом писали + часть текстов от Арайи. А Ломбардо по сути хоть и крутой популяризатор двойной бас бочки, но в наши дни всего лишь стучала. С Бостафом местами поменяй, кроме упоротых фанатов разницы не заметит никто.
7 фев 2024
olly71
Corpsegrinder04, да у Ломбардо вообще талант терять хорошую работу . Три раза вылетал из Слеера ну должен же был чего то понять на старости лет . Тут получает работу в Тестамент где не так как в Слеер платят но тоже стабильый заработок и много концертов . Но он и тут просрал работу из за свооего хер пойми чего.
7 фев 2024
Hellg
Помнится в Острове сокровищ Стивенсона, когда Джим вернулся на шхуну, охраняемую двумя пиратами, он обнаружил одного мёртвым, а второго раненым. Второй зарезал первого за игрой в карты.
На вопрос Джима, что случилось, боцман Хэндс ответил: плохой был матрос О'Брайен.
И здесь тоже самое)) Ломбардо плохой!
По сути он ничего не теряет, покинув Слеер. Всё равно играя там, он больших денег не зарабатывал. А без работы он всё равно не сидит.
Like!1
7 фев 2024
Kliops144
Не верю ни одному из них, всегда есть что-то, что не договаривают с обеих сторон. Просто так ничего никогда не бывает.
Like!4
7 фев 2024
gravitgroove
Из воспоминаний кинга: в школе он имел талант к математике. Просто к слову.
Like!2
7 фев 2024
M
Mistis
Мне всегда манера игры Бостафа больше импонировала, заслуги Ламбардо заканчиваются на том что он один из первых вторую педаль использовал. А то что музыкальный бизнес имеет очень малое отношение к музыке, так это все взрослые люди понимают. Творчество заканчивается там где начинается слава! И хоть ты нули пили всю жизнь как Керри, хоть оркестр с собой вози как Терион, при должной раскрутке всегда найдутся те кто схавает это дерьмо, а потом еще и будут слюной брызгать, доказывая друг другу что нули это плохо а пафос это круто, или наоборот.
Like!1
7 фев 2024
N
Nepalcev
KERRY KING «Но я не желаю ему (TOM ARAYA) смерти в данный момент»
KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»

А, ну так Тому ещё повезло.))

просмотров: 2491

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