сегодня



KERRY KING: «DAVE LOMBARDO для меня мёртв»



В новом интервью журналу Rolling Stone гитариста SLAYER Kerry King'a спросили, общался ли он с барабанщиком Dave'ом Lombardo, который более десяти лет назад ушёл из SLAYER. Он ответил:



«Нет. Dave Lombardo для меня мёртв. Он разразился этой тирадой, когда мы летели в Австралию, и он знал, что мы не сможем ответить в течение 14 часов, и он кинул меня. Я был единственным, кто удерживал его в группе. Tom хотел его убрать ещё до этого, а Джеффа [Ханнеманна, гитариста SLAYER] тогда укусил паук [в результате чего Джефф заразился бактерией, разъедающей ткани, и был вынужден уйти], так что он почти не играл с нами. Я сказал: "Нам нужен Dave. Фанаты не поймут, если мы заменим его прямо сейчас". А потом началась история с Австралией.



Он предал меня, и я подумал: "Я не давал тебя уволить. К чёрту этого парня"».



По поводу того, что послужило причиной разрыва с Lombardo, King сказал:



«Он очень впечатлительный. Он слушал женщину, которая в то время была его адвокатом, и она думала, что мы зарабатываем как METALLICA, а у нас никогда не было таких денег. Так что она просто присела ему на уши, и он думал, что должен получать больше, чем ему положено. Поговорите с кем-нибудь, кто действительно знает ситуацию, а не просто парит вам мозг, чтобы заработать на вас».



Dave Lombardo был фактически уволен из SLAYER после того, как пропустил австралийский тур группы в феврале-марте 2013 года из-за разногласий по контракту с другими участниками группы. Позже его заменил Paul Bostaph, который ранее был барабанщиком SLAYER с 1992 по 2001 годы.



Вскоре после своего увольнения Dave Lombardo заявил, что обнаружил, что 90 процентов доходов SLAYER от гастролей вычитаются в качестве расходов, включая гонорары менеджменту, что обходится группе в миллионы и оставляет им около 10 процентов, которые они делят на четверых. Хотя он и Tom Araya наняли аудиторов, чтобы выяснить, что произошло, Dave Lombardo сказал, что ему так и не позволили ознакомиться с полученной информацией.



Dave рассказал о своём уходе из SLAYER, отвечая на вопросы публики в марте 2014 года в Белфасте, Северная Ирландия:



«Я делал всё, что мог, пытаясь держать себя в руках, но я не мог продолжать.



Я должен был уйти, потому что нельзя быть в таких кандалах; нельзя так использовать людей. Я делал это слишком много лет, и я затаил дыхание. В моих книгах постоянно появлялись красные флажки типа: "Правда? Я должен зарабатывать больше денег? Почему у меня такая же зарплата? Я зарабатываю ровно столько же, сколько и последние два года". И это ещё в 2004 году. Так что я понял, что что-то не так. И я изо всех сил старался разобраться с ситуацией. Я привлёк к этому Тома. Том сидел со мной в гостиничном номере и разговаривал с моим адвокатом, а мой адвокат рассказывал ему обо всем, что их управляющая компания делала с ними на протяжении последних 30 чёртовых лет. И у нас был бухгалтер, бухгалтер-криминалист, готовый прийти и всё оценить.



Tom'а купили. Руководство кинуло его на пару сотен тысяч — кто знает, сколько? И Керри тоже, чтобы он молчал и выступал против Lombardo. Так они отвернулись от меня. И в последний день, когда я был с ними на репетиции, а я отыграл её до самого конца, я сказал: "Ребята, нам нужен новый бизнес-план. Вы уже 30 лет придерживаетесь одного и того же бизнес-плана. Теперь я — участник, получающий доход. Другими словами, я в доле". И если вы в доле, у вас есть право, и вы заключили контракт, как держатель процента, вы имеете право видеть, куда идут все расходы. Потому что здесь вам платят чистыми, а потом из 4,4 миллиона долларов группа получает 400 тысяч долларов. Где же четыре миллиона? И это только 2011 год. Остальные деньги ушли на юристов, бухгалтера и менеджера.



Последние 30 лет они так поступали. И они получили от меня информацию... Я никогда не забуду этот день... Я сказал: "Ребята, посмотрите на это. Это пришло от вашего бухгалтера". И там были показаны все деньги. Там не было видно, куда уходят деньги, там просто были показаны "валовая прибыль", "расходы", "чистая прибыль". И из этой чистой суммы я заработал на гастролях в 2011 году 67 тысяч долларов. Керри и Том заработали на гастролях около 114 тысяч долларов. Итак, если вы дали около 60 концертов, разделите эту сумму на 60 концертов... У кого-нибудь есть калькулятор? Нет, не 60... Скажем, около 90 концертов в год: 30 весной, 30 летом и 30 зимой, осенью. Вот и разбейте это на шоу... Это отвратительно. Я надрываюс, играя на барабанах. Я потею, я в ударе. А деньги уходят парню на Голливудских холмах, для его ухода за лицом, для его маникюра... Нет, я не собираюсь играть за такие деньги. Нет».







+3 -4



( 10 ) просмотров: 2491

