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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 23
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 23
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Kerry King

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|||| 14 июл 2024

KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS



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KERRY KING в недавнем интервью обсудил свое участие в композициях BEASTIE BOYS "No Sleep Till Brooklyn" и SUM 41 "What We're All About":

«Это была забавная ситуация. SLAYER работали над альбомом "Reign In Blood", а BEASTIE BOYS записывали "Licensed To Ill" в одной студии, буквально в соседнем зале по коридору друг от друга. И продюсер Рик Рубин занимался обоими проектами. Им понадобилось соло в песне "No Sleep Till Brooklyn". Я подумал об этом и решил: "Да, почему бы и нет? Пара сотен баксов мне не помешает". В то время я был довольно беден Так что я так и поступил. Я пошёл в студию и записал соло. Оглядываясь назад, я жалею, что мне заплатили гонорар. Лучше бы я попросил четверть процента от продаж или что-то в этом роде, потому что в таком случае сейчас я стал бы богатым человеком. [Смеётся]

Недавно я пару раз сталкивался с SUM 41 в Европе. Они были с нами на одном фестивале, и я не видел их очень давно. Так что они подошли ко мне и поздоровались, чему я был рад, потому что не видел их целую вечность.

Как я записал соло для них — я помню, что отказывался несколько месяцев. Я говорил: "Мои фанаты не поймут этого". А потом представитель звукозаписывающей компании — вот ещё одна забавная история, как бы завершающая то, о чём мы говорили, — подошёл ко мне и сказал: "Ну, ты же записывался с BEASTIE BOYS". Я подумал: "Чёрт!" А потом сказал: "Ты прав". И я сделал это».




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