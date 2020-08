17 авг 2020



SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN »



Shavo Odadjian сказал, что он не теряет надежды на то, что когда-нибудь SYSTEM OF A DOWN запишут новый альбом. Последними альбомами группы стали "Mezmerize" и "Hypnotize", вышедшие в 2005 году. Коллектив продолжает гастролировать с 2011 года, но до сих пор не записал ни одного диска.



Odadjian, недавно представивший свою новую группу NORTH KINGSLEY, заявил, что его сторонние проекты не повлияют на его концентрацию на основной группе.



В интервью для Metal Hammer он сказал:



«NORTH KINGSLEY — это что-то новое, и это здорово, и я не могу дождаться, когда все услышат это, и я занимаюсь этой группой, потому что SYSTEM не функционирует. Но моё сердце навсегда с SYSTEM.



Я найду время и буду работать с SYSTEM в любой момент, когда они будут готовы. У меня есть около 25 различных вещей, которые я всё ещё могу предложить для SYSTEM. Я знаю, что у Daron'а [Malakian'а, гитара] тонны музыки. Мы всегда сочиняем музыку.



Я не закрываю книгу о SYSTEM, потому что занимаюсь этим. Я знаю, что многие люди скажут: "О нет, это последний парень, тот, кто всегда был за SYSTEM OF A DOWN, всегда топил за SYSTEM, чирлидер, а теперь он делает это.



Да, я занимаюсь своими делами, потому что мне это нужно. И когда придёт время, я буду делать и другое. Я не собираюсь закрывать двери».







+0 -0



просмотров: 226