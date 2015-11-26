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System of a Down

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17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»

6 янв 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани

15 дек 2019 : 		 SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN

4 ноя 2019 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»

1 окт 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура
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|||| 17 авг 2020

SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»



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Shavo Odadjian сказал, что он не теряет надежды на то, что когда-нибудь SYSTEM OF A DOWN запишут новый альбом. Последними альбомами группы стали "Mezmerize" и "Hypnotize", вышедшие в 2005 году. Коллектив продолжает гастролировать с 2011 года, но до сих пор не записал ни одного диска.

Odadjian, недавно представивший свою новую группу NORTH KINGSLEY, заявил, что его сторонние проекты не повлияют на его концентрацию на основной группе.

В интервью для Metal Hammer он сказал:

«NORTH KINGSLEY — это что-то новое, и это здорово, и я не могу дождаться, когда все услышат это, и я занимаюсь этой группой, потому что SYSTEM не функционирует. Но моё сердце навсегда с SYSTEM.

Я найду время и буду работать с SYSTEM в любой момент, когда они будут готовы. У меня есть около 25 различных вещей, которые я всё ещё могу предложить для SYSTEM. Я знаю, что у Daron'а [Malakian'а, гитара] тонны музыки. Мы всегда сочиняем музыку.

Я не закрываю книгу о SYSTEM, потому что занимаюсь этим. Я знаю, что многие люди скажут: "О нет, это последний парень, тот, кто всегда был за SYSTEM OF A DOWN, всегда топил за SYSTEM, чирлидер, а теперь он делает это.

Да, я занимаюсь своими делами, потому что мне это нужно. И когда придёт время, я буду делать и другое. Я не собираюсь закрывать двери».

SHAVO ODADJIAN:



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