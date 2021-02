сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan в недавнем интервью сказал, что не поддерживает «культуру отмены»:



«Должен сказать, что я очень разочарован во многих людях, во многих либералах, потому что у меня много друзей-либералов. Большинство моих друзей — либералы. Я консерватор, об этом кто-то знает, кто-то нет. Но в конце концов я меняю своё мнение о вещах, основываясь на информации. Поэтому если я получаю новую информацию, я провожу переоценку, я смотрю на вещи иначе и принимаю решение, исходя из новых данных.



То, что происходит сейчас с этим деструктивным дерьмом, с культурой отмены, на самом деле разрушительно, и всё это отбрасывает людей назад. И мы должны быть действительно осторожны, потому что в 50-х у нас было нечто под названием "Маккартизм", когда было деление на гиперлиберальных и коммунистов, и многие попросту потеряли всю свою жизнь — целое поколение великих художников и писателей, которые были просто изгнаны из общества. И мы должны быть осторожны, потому что если мы позволим этому вновь случиться, то всегда всё может перевернуться.



Я скажу вам, что нынешнее поколение очень либерально, но следующее поколение может быть более консервативным, и так далее. Всё имеет тенденцию к переменам. И особенно сейчас, когда есть социальные сети и вся эта херня, люди проверяют и перепроверяют всё и вся, и говорят: "Правда? Вот, значит, что ты чувствуешь?" И тебя судят по этому всю оставшуюся жизнь.



Я консерватор. Я хочу того, что будет лучше для всех, но я хочу, чтобы у всех была свобода делать такие вещи. Мне не нравится большое правительство. Мне не нравится повестка дня многих демократических платформ в наши дни. Я считаю, что А. О. К. [Александрия Окасио-Кортес, американский политик, служащая представителем США в 14-м округе Нью-Йорка] — идиотка. Я просто должен сказать это; мне нравится говорить это в каждом интервью.



Послушайте, в конце концов я просто хочу, чтобы у всех были равные возможности быть успешными, каков бы ни был этот успех. И я хочу, чтобы люди были мотивированы тем, что делают правильные вещи в жизни, а не вознаграждались за то, что делают неправильные вещи. Такова моя философия».













