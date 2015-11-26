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System of a Down

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29 дек 2020 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"

22 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

15 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»

8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»
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Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"



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В рамках недавнего интервью для Apple Music вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian рассказал о песне "Chop Suey!":

«Мы выпустили её за неделю или две до 11 сентября 2001 года... И когда самолеты врезались в небоскребы, наш альбом был на первом месте. И было ощущение, что весь мир взорвался. И они убрали "Chop Suey!" с радио, так как там было слово "самоубийство" — "лицемерное самоубийство" — все звонили нам, спрашивали: "Откуда вы, ребята, узнали?" и всё такое. И мы все странно себя чувствовали, пытаясь понять, что, чёрт возьми, происходит. Тем временем мы же собираемся в тур по "Toxicity", на которой была "Chop Suey!", она также вышла как сингл. И я каждый день вспоминаю эти различные [уровни угрозы] — оранжевый и красный; новости в основном говорят об опасностях. И в других местах могут быть террористические атаки. Это было ужасное время. Поэтому, когда я думаю о "Chop Suey!", я не могу вспомнить, как мы на самом деле сидели в студии и работали над ней. Я думаю о 11 сентября, о том, как еду в турне и осознаю, что мы можем умереть в любой вечер».

Shavo Odadjian:

«Тур " Pledge Of Allegiance " — так назывался этот тур [мы собирались продолжить его]. Так что всё это казалось надуманным, всё, что мы делали. Я проснулся утром, когда телефон взорвался. Это были те последние пару дней дома, когда я пытался отдохнуть, понимая, что впереди сложная дорога. Я снял трубку, и это была моя мама. И мама сказала: "Включи телевизор". В Америке хаос. Я включил телевизор. Было около 9:15, и я видел как упала башня. Мой телефон звонил, я перешёл на другую линию, а это был мой менеджер. И он сказал: "Поздравляю. Ты № 1 в Billboard". В том же процессе раздумий о том, что происходит в Нью-Йорке, а я был в Лос-Анджелесе, а потом: "О, вау. Мы только что стали номером один". И поймите, это была всего лишь наша вторая пластинка. Мы ещё не были знамениты. У нас вышел первый альбом, мы поехали в тур, вернулись, написали второй и выпустили его.

До сих пор, когда люди спрашивают меня об этом, мне несколько тяжело это вспоминать, ведь 11 сентября наш альбом стал номером один в США. Это было такое странное время».

SYSTEM OF A DOWN





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


29 дек 2020, 12:41		Армяне что то знают...


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