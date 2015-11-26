Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"

все новости группы
США
29 июн 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи» 25 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа» 23 июн 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров» 23 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается 17 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов» 17 июн 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...» 14 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах 13 июн 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа» 7 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды» 5 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить» 4 июн 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств» 28 май 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет 19 май 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса 27 апр 2020 :
JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN» 20 апр 2020 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике» 3 апр 2020 :
SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое 28 мар 2020 :
Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса 23 мар 2020 :
JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай» 6 янв 2020 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани 15 дек 2019 :
SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN 4 ноя 2019 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли» 1 окт 2019 :
SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура 19 сен 2019 :
SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN 18 сен 2019 :
SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020 19 авг 2019 :
Бас-гитарист SYSTEM OF A DOWN о вероятности появления новой музыки: «Почему этого не происходит — это очень большой вопрос» 16 май 2019 :
Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Творческие разногласия с Serj'ем не позволили выпустить альбом» 21 дек 2018 :
SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет» 20 дек 2018 :
Басист SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть материал, который превосходит всё, что мы делали» 28 ноя 2018 :
Носки исполняют песню SYSTEM OF A DOWN 11 окт 2018 :
Басист SYSTEM OF A DOWN: «Плохо, что группа не может создать новый материал» 5 июн 2018 :
Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Не похоже, что от нас что-то будет в ближайшее время» 15 май 2018 :
DARON MALAKIAN: «SYSTEM OF A DOWN в данный момент не работают над альбомами» 6 июл 2017 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас» 2 июн 2017 :
Видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN 11 окт 2016 :
SYSTEM OF A DOWN едут в тур летом 22 авг 2016 :
Гитарист SYSTEM OF A DOWN присоединился на сцене к MILLENNIALS 7 май 2016 :
SERJ TANKIAN потеплел к возвращению SYSTEM OF A DOWN? 13 окт 2015 :
SYSTEM OF A DOWN получат награду института Parajanov-Vartanov 25 сен 2015 :
Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN 25 апр 2015 :
Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN 19 апр 2015 :
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN 15 апр 2015 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У нас нет точных сроков по выпуску альбома» 5 апр 2015 :
Ударник SYSTEM OF A DOWN: будущий концерт в Армении для нас важнее нового альбома 31 мар 2015 :
Басист SYSTEM OF A DOWN снял трейлер для "Mortal Kombat" 25 мар 2015 :
Басист SYSTEM OF A DOWN утверждает, что у группы уже готово несколько новых песен 10 янв 2015 :
SERJ TANKIAN о возможности записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN 27 ноя 2014 :
SYSTEM OF A DOWN объявили о туре 22 окт 2013 :
Колыбельные от SYSTEM OF A DOWN 28 сен 2013 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN работает над альбомом кавер-версий 19 авг 2013 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: "новый альбом грядет" 5 авг 2013 :
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN 5 авг 2013 :
SERJ TANKIAN вновь отрицает слухи о записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN 5 июн 2013 :
SERJ TANKIAN о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN 21 май 2013 :
SYSTEM OF A DOWN о заявлении басиста 21 май 2013 :
По словам басиста SYSTEM OF A DOWN, SERJ TANKIAN «задерживает группу» 25 мар 2013 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о новом альбоме 17 авг 2012 :
Вокалист DEFTONES присоединился на сцене к SYSTEM OF A DOWN 15 авг 2012 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN не против выпуска сборника лучших песен с нереализованном материалом 7 авг 2012 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что работа над новым альбомом начнётся в следующем году 6 авг 2012 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Мы пока не рассматривали вопрос о новой записи» 5 авг 2012 :
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN 8 май 2012 :
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: "У нас нет планов записывать альбом" 3 мар 2012 :
Ударник SLIPKNOT выступил с SYSTEM OF A DOWN 3 окт 2011 :
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN 25 авг 2011 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN принял участие в публичной дискуссии 17 июн 2011 :
SYSTEM OF A DOWN исполнили кавер DIRE STRAITS 7 июн 2011 :
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN 28 май 2011 :
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN 17 май 2011 :
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о реюнионе 14 май 2011 :
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN 12 май 2011 :
SYSTEM OF A DOWN открыли турне 10 апр 2011 :
SYSTEM OF A DOWN принимают заявки на сет-лист 10 фев 2011 :
SYSTEM OF A DOWN провели первую репетицию за 5 лет 30 ноя 2010 :
SYSTEM OF A DOWN подтвердили реюнион 28 ноя 2010 :
SYSTEM OF A DOWN выступят на шведском фестивале METALTOWN 27 ноя 2010 :
SYSTEM OF A DOWN будут со-хэдлайнерами на ROCK AM RING/ROCK IM PARK 19 ноя 2010 :
SYSTEM OF A DOWN планируют камбэк-тур в 2011 26 янв 2010 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о реюнионе 12 янв 2010 :
SYSTEM OF A DOWN планируют реюнион? 17 мар 2008 :
Новости от SYSTEM OF A DOWN 10 окт 2007 :
Участники SYSTEM OF A DOWN работают над дебютником SCARS ON BROADWAY 2 авг 2007 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выбрал первый сингл со своего сольного альбома 25 июл 2007 :
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN сконцентрировался на сольной карьере 4 май 2007 :
Первый сольный альбом фронтмена SYSTEM OF A DOWN почти готов 31 дек 2006 :
Будущее SYSTEM OF A DOWN неопределено 22 сен 2005 :
SYSTEM OF A DOWN: раскрыт треклист альбома "Hypnotize" 27 авг 2005 :
'Hypnotize' от SYSTEM OF A DOWN уже в ноябре 7 сен 2002 :
System Of A Down на MTV
сегодня
Участники — о "Chop Suey!" SYSTEM OF A DOWN
В рамках недавнего интервью для Apple Music вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian рассказал о песне "Chop Suey!":
«Мы выпустили её за неделю или две до 11 сентября 2001 года... И когда самолеты врезались в небоскребы, наш альбом был на первом месте. И было ощущение, что весь мир взорвался. И они убрали "Chop Suey!" с радио, так как там было слово "самоубийство" — "лицемерное самоубийство" — все звонили нам, спрашивали: "Откуда вы, ребята, узнали?" и всё такое. И мы все странно себя чувствовали, пытаясь понять, что, чёрт возьми, происходит. Тем временем мы же собираемся в тур по "Toxicity", на которой была "Chop Suey!", она также вышла как сингл. И я каждый день вспоминаю эти различные [уровни угрозы] — оранжевый и красный; новости в основном говорят об опасностях. И в других местах могут быть террористические атаки. Это было ужасное время. Поэтому, когда я думаю о "Chop Suey!", я не могу вспомнить, как мы на самом деле сидели в студии и работали над ней. Я думаю о 11 сентября, о том, как еду в турне и осознаю, что мы можем умереть в любой вечер».
Shavo Odadjian:
«Тур " Pledge Of Allegiance " — так назывался этот тур [мы собирались продолжить его]. Так что всё это казалось надуманным, всё, что мы делали. Я проснулся утром, когда телефон взорвался. Это были те последние пару дней дома, когда я пытался отдохнуть, понимая, что впереди сложная дорога. Я снял трубку, и это была моя мама. И мама сказала: "Включи телевизор". В Америке хаос. Я включил телевизор. Было около 9:15, и я видел как упала башня. Мой телефон звонил, я перешёл на другую линию, а это был мой менеджер. И он сказал: "Поздравляю. Ты № 1 в Billboard". В том же процессе раздумий о том, что происходит в Нью-Йорке, а я был в Лос-Анджелесе, а потом: "О, вау. Мы только что стали номером один". И поймите, это была всего лишь наша вторая пластинка. Мы ещё не были знамениты. У нас вышел первый альбом, мы поехали в тур, вернулись, написали второй и выпустили его.
До сих пор, когда люди спрашивают меня об этом, мне несколько тяжело это вспоминать, ведь 11 сентября наш альбом стал номером один в США. Это было такое странное время». VIDEO
Санчез
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