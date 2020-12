сегодня



Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"



В рамках недавнего интервью для Apple Music вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian рассказал о песне "Chop Suey!":



«Мы выпустили её за неделю или две до 11 сентября 2001 года... И когда самолеты врезались в небоскребы, наш альбом был на первом месте. И было ощущение, что весь мир взорвался. И они убрали "Chop Suey!" с радио, так как там было слово "самоубийство" — "лицемерное самоубийство" — все звонили нам, спрашивали: "Откуда вы, ребята, узнали?" и всё такое. И мы все странно себя чувствовали, пытаясь понять, что, чёрт возьми, происходит. Тем временем мы же собираемся в тур по "Toxicity", на которой была "Chop Suey!", она также вышла как сингл. И я каждый день вспоминаю эти различные [уровни угрозы] — оранжевый и красный; новости в основном говорят об опасностях. И в других местах могут быть террористические атаки. Это было ужасное время. Поэтому, когда я думаю о "Chop Suey!", я не могу вспомнить, как мы на самом деле сидели в студии и работали над ней. Я думаю о 11 сентября, о том, как еду в турне и осознаю, что мы можем умереть в любой вечер».



Shavo Odadjian:



«Тур " Pledge Of Allegiance " — так назывался этот тур [мы собирались продолжить его]. Так что всё это казалось надуманным, всё, что мы делали. Я проснулся утром, когда телефон взорвался. Это были те последние пару дней дома, когда я пытался отдохнуть, понимая, что впереди сложная дорога. Я снял трубку, и это была моя мама. И мама сказала: "Включи телевизор". В Америке хаос. Я включил телевизор. Было около 9:15, и я видел как упала башня. Мой телефон звонил, я перешёл на другую линию, а это был мой менеджер. И он сказал: "Поздравляю. Ты № 1 в Billboard". В том же процессе раздумий о том, что происходит в Нью-Йорке, а я был в Лос-Анджелесе, а потом: "О, вау. Мы только что стали номером один". И поймите, это была всего лишь наша вторая пластинка. Мы ещё не были знамениты. У нас вышел первый альбом, мы поехали в тур, вернулись, написали второй и выпустили его.



До сих пор, когда люди спрашивают меня об этом, мне несколько тяжело это вспоминать, ведь 11 сентября наш альбом стал номером один в США. Это было такое странное время».













