SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000



SYSTEM OF A DOWN опубликовали следующее сообщение:



«Мы переполнены благодарностью за вашу невероятную поддержку нашей кампании для народа Арцаха, а также за помощь в сборе более 600 тыс. долларов в виде пожертвований для обеспечения тех, кто в них остро нуждается через Фонд "Армения". Благодаря вам мы сможем помочь вынужденным переселенцам, как молодым так и пожилым, которые пострадали от чудовищных военных преступлений, совершенных в Арцахе Азербайджаном и Турцией.



"Пожалуйста, уделите несколько минут просмотру нашего полного интервью, чтобы получить более глубокое представление и понимание того, почему мы собрались вместе, чтобы выпустить "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz". Для нас четверых чрезвычайно важно поделиться с вами этой информацией. Это для наших предков, нашей культуры и нашей нации. Помогите нам распространить это послание!»













