Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от ACCEPT 89
*TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захва... 51
*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 45
*Умер Кен Хенсли 38
*Гитарист IRON MAIDEN: «Эдди изначально был мне несколько неп... 33
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000



*
zoom
*
* *
SYSTEM OF A DOWN опубликовали следующее сообщение:

«Мы переполнены благодарностью за вашу невероятную поддержку нашей кампании для народа Арцаха, а также за помощь в сборе более 600 тыс. долларов в виде пожертвований для обеспечения тех, кто в них остро нуждается через Фонд "Армения". Благодаря вам мы сможем помочь вынужденным переселенцам, как молодым так и пожилым, которые пострадали от чудовищных военных преступлений, совершенных в Арцахе Азербайджаном и Турцией.

"Пожалуйста, уделите несколько минут просмотру нашего полного интервью, чтобы получить более глубокое представление и понимание того, почему мы собрались вместе, чтобы выпустить "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz". Для нас четверых чрезвычайно важно поделиться с вами этой информацией. Это для наших предков, нашей культуры и нашей нации. Помогите нам распространить это послание!»

SYSTEM OF A DOWN's New Songs Raise $600,000 For 'Armenia Fund'





Like!+2Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


14 ноя 2020, 17:18		Уважаемые армяне! пишите лучше альбом! никому из ваших фанатов ,которые ждут годноты и материала не сдались ваши пожертвования и политота!

barmalei-71


14 ноя 2020, 18:27		не уважаемые хачикяне, а не пошли-бы вы, куда-нибудь в район карабаха!!!!

Jotun


14 ноя 2020, 19:17		"Пожалуйста, уделите несколько минут просмотру нашего полного интервью, чтобы получить более глубокое представление и понимание того, почему мы собрались вместе"
Полное интервью - ваще огонь, истинная правда. Особенно орал, когда затирали про азербайджанскую армию, наполовину состоящую из наёмников прямиком из ИГИЛ, ну и конечно от танкяновского "нужно понимать, что Азербайджан - злая авторитарная нефтеолигархия, а Армения - добрая просвещённая демократия".
Наверное, тотальный пиздёж сми, из-за которого узнаёшь, что твоя страна вчистую проиграла войну, только после фактической капитуляции - это очень демократично.

Lord Iscariah


14 ноя 2020, 20:05		Тупо Хайп


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 817

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом