сегодня



Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха



28 октября состоялся онлайн-концерт "Rock For Artsakh: A Concert for Peace", организованный ONEArmenia для сбора средств для жителей Нагорного Карабаха и Армении. В рамках концерта фронтмен SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian исполнил песню, написанную для людей, которые жили свободно и счастливо до военных действий.













+4 -1



( 1 ) просмотров: 533