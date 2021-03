сегодня



Басист SYSTEM OF A DOWN : «Люблю я Кардашьян!»



В рамках недавнего интервью для Puraphy басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian ответил на вопрос о том, общался ли он с Kourtney, Kim, Khloé и Rob'ом Kardashian:



«О, да я их хорошо знаю. Я дружу с Kanye, и несколько лет назад я частенько к ним захаживал домой. Они такие же, как ты себе представляешь: очень крутые, симпатичные люди. На самом деле, когда SYSTEM OF A DOWN пригласили играть в Армении в 2015 году, оказалось, что Kanye только что играл на той же площадке за неделю до нас. Да, мне очень нравятся Кардашьян!»







+1 -0



( 1 ) просмотров: 619