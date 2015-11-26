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System of a Down

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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях



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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan раскритиковал игроков Главной бейсбольной лиги (MLB) за то, что они встали на колени во время исполнения национального гимна, чтобы противостоять системному расизму.

Отложенный из-за коронавируса сезон MLB в прошлый четверг наконец-то начался с того, что игроки опустились на одно колено в знак солидарности с движением "Black Lives Matter".

Dolmayan, который ранее описывал "Black Lives Matter" как «инструмент пропаганды» для Демократической партии, опубликовал в Instagram изображение с нашивкой Департамента полиции Нью-Йорка, которую он получил от офицера, и написал следующее сообщение:

«Очень горжусь тем, что получил этот подарок, и всегда буду поддерживать мужчин и женщин, которые ставят свою жизнь на кон, чтобы помочь защитить общество. Я также благодарен NBA, NFL и MLB за то, что они встали на колени в знак солидарности с BLM и показали, что крупные спортивные франшизы, как и большинство корпораций, следят за деньгами и прокручивают их, как и само движение BLM, которое могло бы меньше волноваться о чернокожих людях».

Движение "Black Lives Matter" было организовано летом 2013 года чернокожими организаторами Алисией Гарза, Патриссом Каллорсом и Опалом Томети после того, как Джордж Циммерман был оправдан по подозрению в убийстве Трэйвона Мартина. После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе движение получило ещё большее распространение.

В последние недели Dolmayan хвалил Дональда Трампа и осуждал демократов за «демонизацию» президента и «обвинения его во всех грехах». Он также заявил, что «в США нет системного расизма».

Долмаян поддерживает утверждение Трампа о том, что его администрация сделала для афроамериканского сообщества больше, «чем любой президент со времен Авраама Линкольна».

Взгляды Джона резко контрастируют с отношением к ситуации вокалиста SYSTEM OF A DOWN Serj'а Tankian'а, который призвал Трампа уйти в отставку и охарактеризовал его как «совершенно бесполезного» из-за того, как он боролся со вспышкой коронавируса.

SYSTEM OF A DOWN



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Extrawurst


28 июл 2020, 17:01		>могло бы меньше волноваться

могло бы лучше переводиться


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