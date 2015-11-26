Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 74
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 37
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 33
*Бивис и Баттхед возвращаются! 19
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»

6 янв 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани

15 дек 2019 : 		 SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN

4 ноя 2019 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»

1 окт 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура

19 сен 2019 : 		 SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN

18 сен 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020

19 авг 2019 : 		 Бас-гитарист SYSTEM OF A DOWN о вероятности появления новой музыки: «Почему этого не происходит — это очень большой вопрос»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»



*
zoom
*
* *
Вокалист группы SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian побеседовал с известной армяно-американской телеведущей и продюсером Соной Оганесян о безуспешных попытках группы записать новый альбом.

Во время беседы, состоявшейся в августе 2019 года и выложенной сейчас на YouTube, Serj рассказал:

«Я думаю, что мы поддерживаем и уважаем друг друга как друзья и участники группы, поэтому мы и гастролируем, вот почему нам весело вместе, мы репетируем, мы на одной волне, мы хохмим. Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане, и это не так уж и плохо. Таковы артисты.

Твой отец — потрясающий художник. Если бы ему пришлось рисовать с кем-то ещё, скажем, с одним из его лучших друзей, и если бы они делали эту работу вместе, даже если бы твой отец уважал работы этого парня, но твоему отцу при этом не понравилось бы то, что они делают, и они просто не могли бы прийти к общему мнению, в этом нет ничего страшного — они всё равно могут остаться друзьями и просто не соглашаться друг с другом в каком-то конкретном случае.

Так что в итоге с нами подобное и произошло. Были и прошлые проблемы, которые выходили наружу, и я рад, что они выходили, потому что это должно было выйти наружу, — не на людях, а между нами. И они были, и это случилось. Так что всё в порядке. В этом и заключается правда. Можно это обсудить. Мне не нужно это повторять. Но главное — что мы вышли за рамки этого.

И вопрос в том, будет ли ещё один альбом SYSTEM? Я не знаю. Но важно то, что мы наслаждаемся друг другом.

Моя дружба с Daron'ом [Malakian'ом, гитаристом SYSTEM] и остальными парнями всегда значила для меня больше, чем SYSTEM OF A DOWN. Не каждый может подобное сказать, но я всегда это говорил. Потому что для меня это важнее. Потому что с этого всё и началось. Музыка была побочным продуктом нашей дружбы. а наша дружба не была побочным продуктом нашей музыки.

У каждого свой взгляд на вещи. Мы четыре совершенно разные личности, и независимо от того, друзья мы или армяне, мы очень отличаемся друг от друга — все мы. И это нормально. Это то, что сделало музыку крутой. Значит, так и есть. Но в то же время мы разные, мы не всегда на одной волне, и никогда не будем такими, и это правда. И это нормально».

SYSTEM OF A DOWN







Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Mistis


4 июл 2020, 15:30		да все уже поняли. отстаньте от них и все

freeze2


4 июл 2020, 15:47		да всем уже похуй да


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 461

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом