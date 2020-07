сегодня



Вокалист SYSTEM OF A DOWN : «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»



Вокалист группы SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian побеседовал с известной армяно-американской телеведущей и продюсером Соной Оганесян о безуспешных попытках группы записать новый альбом.



Во время беседы, состоявшейся в августе 2019 года и выложенной сейчас на YouTube, Serj рассказал:



«Я думаю, что мы поддерживаем и уважаем друг друга как друзья и участники группы, поэтому мы и гастролируем, вот почему нам весело вместе, мы репетируем, мы на одной волне, мы хохмим. Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане, и это не так уж и плохо. Таковы артисты.



Твой отец — потрясающий художник. Если бы ему пришлось рисовать с кем-то ещё, скажем, с одним из его лучших друзей, и если бы они делали эту работу вместе, даже если бы твой отец уважал работы этого парня, но твоему отцу при этом не понравилось бы то, что они делают, и они просто не могли бы прийти к общему мнению, в этом нет ничего страшного — они всё равно могут остаться друзьями и просто не соглашаться друг с другом в каком-то конкретном случае.



Так что в итоге с нами подобное и произошло. Были и прошлые проблемы, которые выходили наружу, и я рад, что они выходили, потому что это должно было выйти наружу, — не на людях, а между нами. И они были, и это случилось. Так что всё в порядке. В этом и заключается правда. Можно это обсудить. Мне не нужно это повторять. Но главное — что мы вышли за рамки этого.



И вопрос в том, будет ли ещё один альбом SYSTEM? Я не знаю. Но важно то, что мы наслаждаемся друг другом.



Моя дружба с Daron'ом [Malakian'ом, гитаристом SYSTEM] и остальными парнями всегда значила для меня больше, чем SYSTEM OF A DOWN. Не каждый может подобное сказать, но я всегда это говорил. Потому что для меня это важнее. Потому что с этого всё и началось. Музыка была побочным продуктом нашей дружбы. а наша дружба не была побочным продуктом нашей музыки.



У каждого свой взгляд на вещи. Мы четыре совершенно разные личности, и независимо от того, друзья мы или армяне, мы очень отличаемся друг от друга — все мы. И это нормально. Это то, что сделало музыку крутой. Значит, так и есть. Но в то же время мы разные, мы не всегда на одной волне, и никогда не будем такими, и это правда. И это нормально».

















