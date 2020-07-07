Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»
По словам барабанщика SYSTEM OF A DOWN John'a Dolmayan'а, движение "Black Lives Matter" «никогда не обладало легитимностью» и «всегда было инструментом сбора средств и пропаганды Демократической партии».
Движение "Black Lives Matter" было запущено летом 2013 года чернокожими активистами Алисией Гарза, Патриссом Каллорсом и Опал Томети после того, как Джордж Циммерман был оправдан в убийстве Трэйвона Мартина. После смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе движение получило ещё большее распространение.
В понедельник (6 июля) John разместил фотографию восьмилетней Секории Тёрнер, которая была смертельно ранена в субботу в Атланте недалеко от ресторана Wendy, ставшего местом протестов после того, как 12 июня там белым офицером полиции Атланты был застрелен чернокожий Рейшард Брукс. Сообщается, что девочка вместе с мамой и её подругой были в машине и попытались проехать по оцепленной протестующими территории, на которой были незаконно установлены баррикады. Протестующие открыли стрельбу по машине, и от полученного ранения девочка скончалась.
«На мой взгляд, так называемое движение БэЛэМэ никогда не имело под собой легитимности и всегда было инструментом сбора средств и пропаганды Демократической партии. Наряду с антифа они показали себя врагами народа Соединенных Штатов и допустили беззаконие, подбадриваемое представителями охочих до сенсаций СМИ и идиотской голливудской элиты, которая потворствует им при любой возможности. Они будут привлечены к ответственности, но когда? Сколько ещё ни в чём не повинных людей должно быть убито, прежде чем мы придём в себя?»
В ответ на этот пост один из фанатов пожаловался, что John никогда не выступает, если происходит расовая несправедливость по отношению к чёрным, и сказал, что «принижение системного расизма в США — это опасная игра», на это John ответил: «В США нет системного расизма. Приведите хоть один пример».
RomV
Так убили же чёрную девочку
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