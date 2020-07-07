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System of a Down

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8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»

6 янв 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани

15 дек 2019 : 		 SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN

4 ноя 2019 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»

1 окт 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура

19 сен 2019 : 		 SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN

18 сен 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»



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По словам барабанщика SYSTEM OF A DOWN John'a Dolmayan'а, движение "Black Lives Matter" «никогда не обладало легитимностью» и «всегда было инструментом сбора средств и пропаганды Демократической партии».

Движение "Black Lives Matter" было запущено летом 2013 года чернокожими активистами Алисией Гарза, Патриссом Каллорсом и Опал Томети после того, как Джордж Циммерман был оправдан в убийстве Трэйвона Мартина. После смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе движение получило ещё большее распространение.

В понедельник (6 июля) John разместил фотографию восьмилетней Секории Тёрнер, которая была смертельно ранена в субботу в Атланте недалеко от ресторана Wendy, ставшего местом протестов после того, как 12 июня там белым офицером полиции Атланты был застрелен чернокожий Рейшард Брукс. Сообщается, что девочка вместе с мамой и её подругой были в машине и попытались проехать по оцепленной протестующими территории, на которой были незаконно установлены баррикады. Протестующие открыли стрельбу по машине, и от полученного ранения девочка скончалась.

«На мой взгляд, так называемое движение БэЛэМэ никогда не имело под собой легитимности и всегда было инструментом сбора средств и пропаганды Демократической партии. Наряду с антифа они показали себя врагами народа Соединенных Штатов и допустили беззаконие, подбадриваемое представителями охочих до сенсаций СМИ и идиотской голливудской элиты, которая потворствует им при любой возможности. Они будут привлечены к ответственности, но когда? Сколько ещё ни в чём не повинных людей должно быть убито, прежде чем мы придём в себя?»

В ответ на этот пост один из фанатов пожаловался, что John никогда не выступает, если происходит расовая несправедливость по отношению к чёрным, и сказал, что «принижение системного расизма в США — это опасная игра», на это John ответил: «В США нет системного расизма. Приведите хоть один пример».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

RomV


8 июл 2020, 16:56		-- В ответ на этот пост один из фанатов пожаловался, что John никогда не выступает, если происходит расовая несправедливость по отношению к чёрным

Так убили же чёрную девочку


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