Вокалист SYSTEM OF A DOWN : «Осталось слишком мало разумных лидеров»



Вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian в рамках беседы с "Vahe Berberian Live" сказал, насколько важно сфокусироваться на важном в политическом плане:



«Осталось не так много разумных лидеров. Я бы вспомнил об Ангеле Меркель, которая является одной из немногих. Джасинда Ардерн из Новой Зеландии, и [премьер-министр Армении] Николо Пашинян — они благоразумны. Но есть много лидеров, которые совсем неблагоразумны. И есть одна любопытная закономерность, ведь, хоть и не хочется об этом говорить, но если посмотреть на топ-10 стран с самыми высокими показателями по коронавирусным инфекциям, то многие страны обладают необоснованными или неадекватными лидерами. И наблюдать это просто страшно, ведь одно влияет на другое — это может повлиять на жизнь стольких невинных людей, столько погибло невинных людей. В определённом смысле это ужасная человеческая трагедия. И очевидно, что есть люди, которых можно было бы обвинить, но это не главное.



Я считаю, что политическая нестабильность в США сейчас невероятно сильно выражена. И думаю, что всё стало слишком безумным, это очень опасно.



Мы достигли момента, когда мы вышли из этой изоляции и посмотрели на эту изоляцию и на то, чему она нас научила, со стороны, что мы видели, проходя через это, мы пришли к моменту, когда больше не можем противостоять глупому лидерству, мы больше не можем противостоять жестокому, деспотичному лидерству нигде в мире. У нас нет на это времени. Наша цивилизация, основанная на неустойчивом постоянном экономическом росте, не продержится слишком долго с нашим взрывоопасным, ускоренным ростом численности населения. Поэтому мы должны обуздать наше потребление. У нас нет времени на грёбаных жестоких лидеров. У нас нет времени на короля Саудовской Аравии, и у нас нет времени на этого [турецкого президента Реджепа Тайипа] Эрдогана. Просто не хватит времени, чтобы разобраться с ними и проблемой климата. Так что они должны уйти — они все должны уйти».



















