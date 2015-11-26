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System of a Down

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23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»

6 янв 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани

15 дек 2019 : 		 SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN

4 ноя 2019 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»

1 окт 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура

19 сен 2019 : 		 SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN

18 сен 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020

19 авг 2019 : 		 Бас-гитарист SYSTEM OF A DOWN о вероятности появления новой музыки: «Почему этого не происходит — это очень большой вопрос»

16 май 2019 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Творческие разногласия с Serj'ем не позволили выпустить альбом»

21 дек 2018 : 		 SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет»

20 дек 2018 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть материал, который превосходит всё, что мы делали»
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|||| 23 июн 2020

Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»



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Вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian в рамках беседы с "Vahe Berberian Live" сказал, насколько важно сфокусироваться на важном в политическом плане:

«Осталось не так много разумных лидеров. Я бы вспомнил об Ангеле Меркель, которая является одной из немногих. Джасинда Ардерн из Новой Зеландии, и [премьер-министр Армении] Николо Пашинян — они благоразумны. Но есть много лидеров, которые совсем неблагоразумны. И есть одна любопытная закономерность, ведь, хоть и не хочется об этом говорить, но если посмотреть на топ-10 стран с самыми высокими показателями по коронавирусным инфекциям, то многие страны обладают необоснованными или неадекватными лидерами. И наблюдать это просто страшно, ведь одно влияет на другое — это может повлиять на жизнь стольких невинных людей, столько погибло невинных людей. В определённом смысле это ужасная человеческая трагедия. И очевидно, что есть люди, которых можно было бы обвинить, но это не главное.

Я считаю, что политическая нестабильность в США сейчас невероятно сильно выражена. И думаю, что всё стало слишком безумным, это очень опасно.

Мы достигли момента, когда мы вышли из этой изоляции и посмотрели на эту изоляцию и на то, чему она нас научила, со стороны, что мы видели, проходя через это, мы пришли к моменту, когда больше не можем противостоять глупому лидерству, мы больше не можем противостоять жестокому, деспотичному лидерству нигде в мире. У нас нет на это времени. Наша цивилизация, основанная на неустойчивом постоянном экономическом росте, не продержится слишком долго с нашим взрывоопасным, ускоренным ростом численности населения. Поэтому мы должны обуздать наше потребление. У нас нет времени на грёбаных жестоких лидеров. У нас нет времени на короля Саудовской Аравии, и у нас нет времени на этого [турецкого президента Реджепа Тайипа] Эрдогана. Просто не хватит времени, чтобы разобраться с ними и проблемой климата. Так что они должны уйти — они все должны уйти».

SYSTEM OF A DOWN








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


23 июн 2020, 23:39		Теперь хотелось бы услышать мнение барабанщика System of a Down.
А что у нас Дарон Малакян отмалчивается?

dmitry.chetverov


23 июн 2020, 23:58		Заебутся разбираться


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