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System of a Down

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29 апр 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена

25 мар 2021 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»

14 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»

25 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены

15 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано

9 фев 2021 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»

31 янв 2021 : 		 Новое видео SYSTEM OF A DOWN

29 дек 2020 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"

22 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

15 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»

8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе
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Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена



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Участники SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan и Serj Tankian с разницей менее часа поблагодарили президента США Джо Байдена, признавшего геноцид армян в 1915 году.



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


29 апр 2021, 13:27		Допустим признал....и...что дальше? От этого метеорит не упадет на землю?

Санчез


29 апр 2021, 13:42		Теперь не будут грозить белому дому, и не придут с ножами резать супостат-американцеыв?))

gravitgroove


29 апр 2021, 16:43		Тепеpь эту телегу будут толкать в ООН, а дальше может быть так, что османы и азеpа начнут выплачивать pепаpации хачам. Ну а после таких подаpков от аpмян в обязательном поpядке будут ждать выхода из ЕАЭС.

Orgik


29 апр 2021, 17:18		в жопу армян. хотя приятного в этом мало. усики мешают получать удовольствие


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