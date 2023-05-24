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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 29
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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System of a Down

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24 май 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»

15 май 2023 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

21 апр 2023 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

10 апр 2023 : 		 Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN

9 мар 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом

25 окт 2022 : 		 SYSTEM OF A DOWN что-то обещают. Но в 2023 году

19 июл 2022 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице

13 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»

10 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»

25 май 2022 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом

3 апр 2022 : 		 MACHINE GUN KELLY исполняет SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «COVID — это только из-за денег»

24 фев 2022 : 		 В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?

15 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN

25 ноя 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе

18 окт 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни

1 июл 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч

11 июн 2021 : 		 Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе

6 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN — о новом материале SYSTEM OF A DOWN

1 май 2021 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку

29 апр 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена

25 мар 2021 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»

14 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»

25 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены

15 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано
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Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»



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В рамках беседы с подкастом "Tuna On Toast With Stryker" басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian ответил на вопрос о том, думал ли он о попадании в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Я никогда не думал об этом, но дело не в том, что мы не можем там оказаться. Однажды сможем. Но это не стимулирует меня. Этот Зал славы. Как-то так. Есть люди, которым там не место, а есть люди, которым самое время попасть туда, но их там нет, так что... Не всё справедливо. Посмотрим».




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24 май 2023
WahrandPhain
сразу после никельбэка

просмотров: 407

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