Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»



В рамках беседы с подкастом "Tuna On Toast With Stryker" басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian ответил на вопрос о том, думал ли он о попадании в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Я никогда не думал об этом, но дело не в том, что мы не можем там оказаться. Однажды сможем. Но это не стимулирует меня. Этот Зал славы. Как-то так. Есть люди, которым там не место, а есть люди, которым самое время попасть туда, но их там нет, так что... Не всё справедливо. Посмотрим».







