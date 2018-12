сегодня



SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет»



SERJ TANKIAN опроверг информацию о том, что SYSTEM OF A DOWN ведут какие-то разговоры относительно нового альбома.



Прошлым летом Daron Malakian обвинил Tankian'a в нежелании записывать новый материал. На что получил ответ Serj'a, что творческие и финансовые разногласия привели в тупик. В сообщении на Facebook Serj написал о желании Daron'a больше контролировать процесс, получать больше денег за издание материала и быть единственным представителем от группы, общающимся с прессой.



Rolling Stone недавно спросили музыканта о том, что было дальше после этой пикировки:



«Мы собрались, чтобы репетировать, сказали друг другу "Привет!", и был разговор, и всё понеслось — как, впрочем, и всегда. Мы дружим и находимся вместе уже 25—30 лет. Это очень долгий период времени. Разница между бизнесом и группами в том, что люди знают, что делать, когда они работают в бизнесе, но когда они в группе, это сбивает с толку, потому что вы также являетесь ещё и очень близкими друзьями. Есть моменты, когда вы должны сказать: "Хорошо, это не работает в бизнесе, но я люблю тебя". С группами такое случается крайне редко.



Причина, по которой я опубликовал то, что было опубликовано, заключается в том, что я не хотел никакого негатива и угроз в отношении любого из нас, что-то из серии: "Да пошёл ты. Ты — та причина, по которой нет альбома SYSTEM". Для меня было просто сказать: "Смотри. Я пытался. Мы пытались. Мы просто не смогли посмотреть друг другу в глаза. Это не потому, что мы ленивые. Мы по-прежнему друзья. Мы всё ещё гастролируем". Вот единственная правда».



По словам Serj'a, публичная пикировка не открывала вариантов для обсуждения будущего группы:



«Я думаю, что всё это позволило выпустить много напряжения и негатива. Всё стало более публичным и открытым, вот и всё. Дальнейших обсуждений не было».



Tankian также прокомментировал слова Daron'a о том, что он никогда не был ни металлистом, ни рокером.



«Я думаю, он имел в виду, что более тяжёлые элементы группы исходили от него и Shavo [Odadjian'а, бас], и это правда. Когда я рос, я слушал тяжёлую музыку, но я был фанатом всей музыки в мире, скажем так. Я вырос, слушая много армянской, арабской и европейской музыки — разных стилей. В 1970-х я слушал диско и фанк.



Мой брат познакомил меня со многими тяжёлыми группами, В первый раз, когда я услышал SLAYER, — это был мой брат, он мне поставил эти записи, и я зафанател. Я был больше из тех, кто запоем слушает что-то одно, а потом так же запоем слушает другое. Три месяца я слушал дэт-металл, лучший из всего дэт-металла, что я только смог найти, потом следующие три месяца я слушал хип-хоп. Потом три месяца панка. Так что это правда, у меня не было таких истоков в тяжёлой музыке, как у Shavo и Daron'a».











+6 -0



( 4 )





просмотров: 1459