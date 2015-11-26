Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 51
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 40
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
*Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!» 35
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



21 дек 2018 : 		 SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет»

20 дек 2018 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть материал, который превосходит всё, что мы делали»

28 ноя 2018 : 		 Носки исполняют песню SYSTEM OF A DOWN

11 окт 2018 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Плохо, что группа не может создать новый материал»

5 июн 2018 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Не похоже, что от нас что-то будет в ближайшее время»

15 май 2018 : 		 DARON MALAKIAN: «SYSTEM OF A DOWN в данный момент не работают над альбомами»

6 июл 2017 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас»

2 июн 2017 : 		 Видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

11 окт 2016 : 		 SYSTEM OF A DOWN едут в тур летом

22 авг 2016 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN присоединился на сцене к MILLENNIALS

7 май 2016 : 		 SERJ TANKIAN потеплел к возвращению SYSTEM OF A DOWN?

13 окт 2015 : 		 SYSTEM OF A DOWN получат награду института Parajanov-Vartanov

25 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

25 апр 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

19 апр 2015 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

15 апр 2015 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У нас нет точных сроков по выпуску альбома»

5 апр 2015 : 		 Ударник SYSTEM OF A DOWN: будущий концерт в Армении для нас важнее нового альбома

31 мар 2015 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN снял трейлер для "Mortal Kombat"

25 мар 2015 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN утверждает, что у группы уже готово несколько новых песен

10 янв 2015 : 		 SERJ TANKIAN о возможности записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2014 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили о туре

22 окт 2013 : 		 Колыбельные от SYSTEM OF A DOWN

28 сен 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN работает над альбомом кавер-версий

19 авг 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: "новый альбом грядет"

5 авг 2013 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

5 авг 2013 : 		 SERJ TANKIAN вновь отрицает слухи о записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN
Показать далее
| - |
|||| сегодня

SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет»



*
zoom
*
* *
SERJ TANKIAN опроверг информацию о том, что SYSTEM OF A DOWN ведут какие-то разговоры относительно нового альбома.

Прошлым летом Daron Malakian обвинил Tankian'a в нежелании записывать новый материал. На что получил ответ Serj'a, что творческие и финансовые разногласия привели в тупик. В сообщении на Facebook Serj написал о желании Daron'a больше контролировать процесс, получать больше денег за издание материала и быть единственным представителем от группы, общающимся с прессой.

Rolling Stone недавно спросили музыканта о том, что было дальше после этой пикировки:

«Мы собрались, чтобы репетировать, сказали друг другу "Привет!", и был разговор, и всё понеслось — как, впрочем, и всегда. Мы дружим и находимся вместе уже 25—30 лет. Это очень долгий период времени. Разница между бизнесом и группами в том, что люди знают, что делать, когда они работают в бизнесе, но когда они в группе, это сбивает с толку, потому что вы также являетесь ещё и очень близкими друзьями. Есть моменты, когда вы должны сказать: "Хорошо, это не работает в бизнесе, но я люблю тебя". С группами такое случается крайне редко.

Причина, по которой я опубликовал то, что было опубликовано, заключается в том, что я не хотел никакого негатива и угроз в отношении любого из нас, что-то из серии: "Да пошёл ты. Ты — та причина, по которой нет альбома SYSTEM". Для меня было просто сказать: "Смотри. Я пытался. Мы пытались. Мы просто не смогли посмотреть друг другу в глаза. Это не потому, что мы ленивые. Мы по-прежнему друзья. Мы всё ещё гастролируем". Вот единственная правда».

По словам Serj'a, публичная пикировка не открывала вариантов для обсуждения будущего группы:

«Я думаю, что всё это позволило выпустить много напряжения и негатива. Всё стало более публичным и открытым, вот и всё. Дальнейших обсуждений не было».

Tankian также прокомментировал слова Daron'a о том, что он никогда не был ни металлистом, ни рокером.

«Я думаю, он имел в виду, что более тяжёлые элементы группы исходили от него и Shavo [Odadjian'а, бас], и это правда. Когда я рос, я слушал тяжёлую музыку, но я был фанатом всей музыки в мире, скажем так. Я вырос, слушая много армянской, арабской и европейской музыки — разных стилей. В 1970-х я слушал диско и фанк.

Мой брат познакомил меня со многими тяжёлыми группами, В первый раз, когда я услышал SLAYER, — это был мой брат, он мне поставил эти записи, и я зафанател. Я был больше из тех, кто запоем слушает что-то одно, а потом так же запоем слушает другое. Три месяца я слушал дэт-металл, лучший из всего дэт-металла, что я только смог найти, потом следующие три месяца я слушал хип-хоп. Потом три месяца панка. Так что это правда, у меня не было таких истоков в тяжёлой музыке, как у Shavo и Daron'a».



SERJ TANKIAN: There Have Been



Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Nowhere


21 дек 2018, 09:39		Да крч системы нет на самом деле уже дохрена лет и ещё столько же не будет. Соберутся как реюнион лет через -дцать ради бабла и мб чего даже запишут. А сейчас - забейте уже.

n0b0dy


21 дек 2018, 10:13		Три месяца я слушал дэт-металл, лучший из всего дэт-металла, что я только смог найти, потом следующие три месяца я слушал хип-хоп. Потом три месяца панка
вот прям как про меня, только я еще эмбиентом и трансом разбавляяю

DarkRoom_0


21 дек 2018, 10:17		Пох на музыкальные вкусы но если обсуждения не состоится, а самое главное понимания то никаких альбомов и совместных туров и желать не стоит.

nabastak_


21 дек 2018, 10:52		Таки ничего не припас :()


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1459

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Delain Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом