Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN

20 ноя 2020 :
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SYSTEM OF A DOWN стали первыми
18 ноя 2020 :
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DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»
14 ноя 2020 :
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SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000
11 ноя 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа
10 ноя 2020 :
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Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»
6 ноя 2020 :
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Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN
29 окт 2020 :
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Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха
20 окт 2020 :
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SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»
8 окт 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль
7 окт 2020 :
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SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе
2 окт 2020 :
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JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN
11 сен 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе
20 авг 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»
17 авг 2020 :
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SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»
28 июл 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях
8 июл 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»
4 июл 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»
29 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»
25 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»
23 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»
23 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается
17 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»
17 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»
14 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах
13 июн 2020 :
|
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»
7 июн 2020 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»
5 июн 2020 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»
4 июн 2020 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»
28 май 2020 :
|
Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет
19 май 2020 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса
27 апр 2020 :
|
JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»
20 апр 2020 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»
3 апр 2020 :
|
SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое
28 мар 2020 :
|
Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса
23 мар 2020 :
|
JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»
6 янв 2020 :
|
Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани
15 дек 2019 :
|
SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN
4 ноя 2019 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»
1 окт 2019 :
|
SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура
19 сен 2019 :
|
SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN
18 сен 2019 :
|
SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020
19 авг 2019 :
|
Бас-гитарист SYSTEM OF A DOWN о вероятности появления новой музыки: «Почему этого не происходит — это очень большой вопрос»
16 май 2019 :
|
Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Творческие разногласия с Serj'ем не позволили выпустить альбом»
21 дек 2018 :
|
SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет»
20 дек 2018 :
|
Басист SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть материал, который превосходит всё, что мы делали»
28 ноя 2018 :
|
Носки исполняют песню SYSTEM OF A DOWN
11 окт 2018 :
|
Басист SYSTEM OF A DOWN: «Плохо, что группа не может создать новый материал»
5 июн 2018 :
|
Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Не похоже, что от нас что-то будет в ближайшее время»
15 май 2018 :
|
DARON MALAKIAN: «SYSTEM OF A DOWN в данный момент не работают над альбомами»
6 июл 2017 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас»
2 июн 2017 :
|
Видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
11 окт 2016 :
|
SYSTEM OF A DOWN едут в тур летом
22 авг 2016 :
|
Гитарист SYSTEM OF A DOWN присоединился на сцене к MILLENNIALS
7 май 2016 :
|
SERJ TANKIAN потеплел к возвращению SYSTEM OF A DOWN?
13 окт 2015 :
|
SYSTEM OF A DOWN получат награду института Parajanov-Vartanov
25 сен 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
25 апр 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
19 апр 2015 :
|
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
15 апр 2015 :
|
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У нас нет точных сроков по выпуску альбома»
5 апр 2015 :
|
Ударник SYSTEM OF A DOWN: будущий концерт в Армении для нас важнее нового альбома
31 мар 2015 :
|
Басист SYSTEM OF A DOWN снял трейлер для "Mortal Kombat"
25 мар 2015 :
|
Басист SYSTEM OF A DOWN утверждает, что у группы уже готово несколько новых песен
10 янв 2015 :
|
SERJ TANKIAN о возможности записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN
27 ноя 2014 :
|
SYSTEM OF A DOWN объявили о туре
22 окт 2013 :
|
Колыбельные от SYSTEM OF A DOWN
28 сен 2013 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN работает над альбомом кавер-версий
19 авг 2013 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: "новый альбом грядет"
5 авг 2013 :
|
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
5 авг 2013 :
|
SERJ TANKIAN вновь отрицает слухи о записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN
5 июн 2013 :
|
SERJ TANKIAN о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN
21 май 2013 :
|
SYSTEM OF A DOWN о заявлении басиста
21 май 2013 :
|
По словам басиста SYSTEM OF A DOWN, SERJ TANKIAN «задерживает группу»
25 мар 2013 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о новом альбоме
17 авг 2012 :
|
Вокалист DEFTONES присоединился на сцене к SYSTEM OF A DOWN
15 авг 2012 :
|
Вокалист SYSTEM OF A DOWN не против выпуска сборника лучших песен с нереализованном материалом
7 авг 2012 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что работа над новым альбомом начнётся в следующем году
6 авг 2012 :
|
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Мы пока не рассматривали вопрос о новой записи»
5 авг 2012 :
|
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
8 май 2012 :
|
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: "У нас нет планов записывать альбом"
3 мар 2012 :
|
Ударник SLIPKNOT выступил с SYSTEM OF A DOWN
3 окт 2011 :
|
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
25 авг 2011 :
|
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN принял участие в публичной дискуссии
17 июн 2011 :
|
SYSTEM OF A DOWN исполнили кавер DIRE STRAITS
7 июн 2011 :
|
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
28 май 2011 :
|
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
17 май 2011 :
|
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о реюнионе
14 май 2011 :
|
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
12 май 2011 :
|
SYSTEM OF A DOWN открыли турне
10 апр 2011 :
|
SYSTEM OF A DOWN принимают заявки на сет-лист
10 фев 2011 :
|
SYSTEM OF A DOWN провели первую репетицию за 5 лет
30 ноя 2010 :
|
SYSTEM OF A DOWN подтвердили реюнион
28 ноя 2010 :
|
SYSTEM OF A DOWN выступят на шведском фестивале METALTOWN
27 ноя 2010 :
|
SYSTEM OF A DOWN будут со-хэдлайнерами на ROCK AM RING/ROCK IM PARK
19 ноя 2010 :
|
SYSTEM OF A DOWN планируют камбэк-тур в 2011
26 янв 2010 :
|
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о реюнионе
12 янв 2010 :
|
SYSTEM OF A DOWN планируют реюнион?
17 мар 2008 :
|
Новости от SYSTEM OF A DOWN
10 окт 2007 :
|
Участники SYSTEM OF A DOWN работают над дебютником SCARS ON BROADWAY
2 авг 2007 :
|
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выбрал первый сингл со своего сольного альбома
25 июл 2007 :
|
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN сконцентрировался на сольной карьере
4 май 2007 :
|
Первый сольный альбом фронтмена SYSTEM OF A DOWN почти готов
31 дек 2006 :
|
Будущее SYSTEM OF A DOWN неопределено
22 сен 2005 :
|
SYSTEM OF A DOWN: раскрыт треклист альбома "Hypnotize"
27 авг 2005 :
|
'Hypnotize' от SYSTEM OF A DOWN уже в ноябре
7 сен 2002 :
|
System Of A Down на MTV
Tomahawk
Судя по фотке, он должен был играть Морбиуса.
gravitgroove
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