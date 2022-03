сегодня



Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN



Вокалисты FILTER и QUEENSRŸCHE Richard Patrick и Todd La Torre соответственно подвергли критике барабанщика SYSTEM OF A DOWN John'a Dolmayan'a за его мнение о том, что пандемия COVID-19 — «вопрос исключительно денег».



Todd считает это мнение «идиотским», а Patrick — «мнением не очень умного».





















+1 -2



( 2 ) просмотров: 530