18 окт 2021



SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни



SYSTEM OF A DOWN впервые на концерте исполнили новые песни "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz" — видео с выступления 15 октября доступно ниже.







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