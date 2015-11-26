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System of a Down

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25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»

6 янв 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани

15 дек 2019 : 		 SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN

4 ноя 2019 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»

1 окт 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура

19 сен 2019 : 		 SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN

18 сен 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020

19 авг 2019 : 		 Бас-гитарист SYSTEM OF A DOWN о вероятности появления новой музыки: «Почему этого не происходит — это очень большой вопрос»

16 май 2019 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Творческие разногласия с Serj'ем не позволили выпустить альбом»

21 дек 2018 : 		 SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет»
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»



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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan подверг критике демократическую партию за постоянную «демонизацию» президента Трампа:

«Совместная работа по решению проблем кажется последним делом у левых, вместо этого речь идёт о демонизации Трампа и обвинении его во всём на свете, а также о том, чтобы рассказать всем и вся, что если ты проголосуешь за него, ты долбаный неудачник, и всё такое — обычная либеральная тактика прямо из марксистского манифеста.

Блокирование всех попыток президента не поможет никому из нас, хотя очевидная хитрость также использовалась республиканцами в прошлом и может быть эффективной в войне, в которой, к сожалению, все мы должны заплатить за контроль над этой землей.

Мы уничтожаем себя изнутри, всё это подпитывается нашими врагами за границей, и, ко всему прочему, нам помогают "полезные идиоты", которые живут среди нас, но ненавидят страну, которая их создала.

Я буду бороться за сохранение этой страны, несмотря на то, что это будет стоить мне всего, что у меня есть, я буду бороться за тех, кто защищает нас, подобно полиции, я буду бороться за все наши права по Конституции, и я буду бороться за наше будущее. Если это будет стоить мне жизни, пусть так и будет».

SYSTEM OF A DOWN Drummer Blasts Democrats For





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