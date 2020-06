сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN : «Демократы вешают всех собак на Трампа»



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan подверг критике демократическую партию за постоянную «демонизацию» президента Трампа:



«Совместная работа по решению проблем кажется последним делом у левых, вместо этого речь идёт о демонизации Трампа и обвинении его во всём на свете, а также о том, чтобы рассказать всем и вся, что если ты проголосуешь за него, ты долбаный неудачник, и всё такое — обычная либеральная тактика прямо из марксистского манифеста.



Блокирование всех попыток президента не поможет никому из нас, хотя очевидная хитрость также использовалась республиканцами в прошлом и может быть эффективной в войне, в которой, к сожалению, все мы должны заплатить за контроль над этой землей.



Мы уничтожаем себя изнутри, всё это подпитывается нашими врагами за границей, и, ко всему прочему, нам помогают "полезные идиоты", которые живут среди нас, но ненавидят страну, которая их создала.



Я буду бороться за сохранение этой страны, несмотря на то, что это будет стоить мне всего, что у меня есть, я буду бороться за тех, кто защищает нас, подобно полиции, я буду бороться за все наши права по Конституции, и я буду бороться за наше будущее. Если это будет стоить мне жизни, пусть так и будет».













+0 -0



просмотров: 38