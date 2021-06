сегодня



Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе



В рамках недавней беседы с "RRBG Podcast" басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian рассказал о том, как оказался в бизнесе по выращиванию марихуаны:



«Я курил примерно с 20–21 года. Знатоком я стал во время нашего первого тура, когда встретил Арджана Роскама, владельца Green House Seed Company в Амстердаме, который изобрел White Widow, Super Silver, Super Lemon Haze и всё остальное. Я встретил его случайно, и мы тут же подружились. И я попробовал все сорта. В Лос-Анджелесе можно было пробовать разные сорта, всё, что было доступно, можно было курить. Здесь было специальное меню и всё такое. Так что я решил: "Дай-ка я попробую всего понемногу". И я взял это к себе в комнату и выкурил. Короче говоря, он пригласил меня на дегустацию урожая того сезона, и это был стол с чашами травы. Я думаю, вы можете найти это на YouTube. Если вы введёте "SYSTEM getting high" или что-то в этом роде, это там есть, видео не много, но оно есть, они снимали в то время. И вот так я стал ценителем.



Я не хочу быть под кайфом, я просто хочу попробовать, хочу посмотреть и прочувствовать это. Это стало частью меня. Так что на протяжении многих лет я продолжал курить — но не только чтобы накуриться. Некоторые люди просто курят, чтобы накуриться и сидеть на диване. Но не я. Я занимаюсь делом. Я очень целеустремлённый и энергичный человек, поэтому я курю и делаю что-то. И все хотели, чтобы у меня был свой сорт, когда это стало легальным в Лос-Анджелесе, Калифорнии, — все хотели, чтобы у меня был свой сорт, а я просто не хотел в этом участвовать, это было не моё. Я должен был — это было бы безумием — но я не стал. Я ждал. И когда меня познакомили с одним из моих партнёров, который на самом деле является одним из основателей производства в Калифорнии ещё в 2006 или 2007 году, а может быть, в 2010 году. В 2009 или 2010 году он был одним из первых, кто начал выращивать OG тогда, вместе с, так сказать, легендами, такими как Кенджи и другими парнями и Wonderbrett. Вот он один из них.



Когда я начал заниматься выращиванием, я подумал: "Я могу это представлять". Я подумал: "Это реально круто". И мы уже занимались брендом стиля жизни. У нас ещё не было названия 22. И было что-то вроде: "Давайте просто сделаем бренд всеобъемлющим". Это был 2017 год, и в Кали собирались легализовать рекреацию, что было для меня благоприятным моментом, чтобы вступить в игру и ни о чём не беспокоиться. Я решил: "Я могу делать это сейчас и говорить об этом без необходимости подвергаться какому-то непонятному осуждению". Но кого это волнует? Меня никогда не волновали такие проблемы. Однако я встретил нужных людей в подходящий момент своей жизни. У меня появилась уверенность. Мне пришлось очистить себя от многих вещей, которыми я увлекался некоторое время назад. Так я стал новым человеком. И у меня есть дети, есть жена. Все устроились. Идём дальше. Новое дело на горизонте. Вот так всё и было. И мы создали этот проект. Мы начали в Калифорнии. Трое парней. Никаких инвестиций — просто мы вложили немного денег и сделали всё, что могли. Теперь мы в трёх штатах. У нас полноценная компания. У нас есть генеральный директор, у нас есть операционный директор. Всё движется, брат. Мы надеемся расшириться ещё до трёх штатов в течение 2021, 2022 годов — ещё от трёх до пяти штатов, которые мы рассматриваем в данный момент, и посмотрим, куда всё это нас заведёт. Плюс у нас есть высококачественная одежда, которую я помогал разрабатывать. Потому что если это будет хороший бренд, я не хочу, чтобы это было похоже на групповой мерч, когда просто берёшь любую футболку, любой фасон, пишешь на ней своё имя и продаешь. Я проверяю каждую футболку. Очень минимальный брендинг. 22 футболки пустые, с цифрами 2 на спине или чем-то на рукаве. Внутри есть надписи. Это для укурков, так что когда ты заглядываешь внутрь, ты такой: "О, чёрт. Это говорит мне о чём-то". Качество должно быть самым лучшим среди каннабиса. Я сам контролирую качество. Я отправляю своих производителей в другие штаты, чтобы убедиться, что они выращивают так же, как мы здесь, в Калифорнии. Мы стараемся делать всё правильно — остаёмся последовательными. Ни один человек никогда не жаловался на качество нашего каннабиса или нашей одежды — никогда. Так что всё здорово!»













