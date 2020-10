сегодня



JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN



John Dolmayan более подробно изложил свои противоречивые политические взгляды, идеологически противоположные взглядам солиста SYSTEM OF A DOWN Serj'a Tankian'a.



Барабанщик, который в последние месяцы хвалил Дональда Трампа и обвинял демократов в «демонизации» президента и «обвинении его во всех грехах», рассказал о своей возросшей откровенности по политическим вопросам во время появления в подкасте "Deviant Gentlemen".



Прежде чем углубиться в мотивацию своих вызывающих сообщений в социальных сетях, Dolmayan объяснил, что у него с Tankian'ом более глубокая связь, чем просто отношения двух товарищей по группе:



«Мы ещё и свояки. Мы женаты на двух сёстрах. Он женился на старшей сестре, а я взял в жёны младшую. По стечению обстоятельств, конечно, мы так не планировали».



По словам Dolmayan'а, его взгляд на политический ландшафт не так жёсток, как иногда кажется:



«У меня очень открытый взгляд на вещи. В моих сообщениях в Instagram это не всегда очевидно, потому что обычно, когда я это размещаю, я делаю в самый разгар событий — что-то меня расстраивает. И в конце концов это моё мнение».



Что касается того, почему он делится в социальных сетях вещами, которые, кажется, прямо противоположны взглядам, выражаемым Tankian'ом, John сказал:



«Одной из причин, по которой я опубликовал эти посты, является то, что SYSTEM OF A DOWN представляется как группа левацких идей, что не совсем так. Serj, конечно, отвечает за тексты, но они не всегда характеризовали группу так, как мы, возможно, этого хотели. В группе четыре человека. Я не говорю ни за кого из них, кроме себя, и Serj тоже. Но из-за того, что у него была эта платформа для сочинения текстов, создалось ощущение, что именно так группа ощущала себя всегда, и я даже думаю, что Serj сам не всегда ощущал подобное. Предполагается, что у вас должно быть разнообразие мнений даже в вашем собственном сознании, и вы должны судить о вещах, основываясь на информации, которая вам представлена.



Со многими текстами я тогда сам соглашался, например, о реформировании тюремной системы. Некоторые вещи, которые сделал Трамп. Я просто не верю, что всё только "чёрное и белое", как нам внушают. И если у вас нет открытого мнения о вещах, и если вы не углубляетесь в причины, по которым всё происходит, и вроде как открываете для себя что-то новое, когда вы просто говорите: "Хорошо, я республиканец" или "Я демократ, и я буду таковым до конца своей жизни", вы оказываете себе медвежью услугу.



Одна из главных и основных причин, по которым я ввязываюсь в большие неприятности и не делаю себе одолжений, размещая то, что размещаю, заключается в том, что это непопулярные взгляды, но одной из причин, по которой я это делаю, является то, что если ты фанат SYSTEM, и тебе нравится музыка, тебе нравятся и некоторые тексты... И, кстати, только около 12 процентов или меньше нашей музыки имеют политическое происхождение в любом случае... Есть много текстов, которые являются социальными, они о любовных интересах, они о вашей жизни, они о стихийных бедствиях, которые происходят, и некоторые из них — просто фантазия. И многие из этих вещей также вырваны из контекста. Но если ты фанат SYSTEM и тяготеешь к этой музыке, ты наслаждаешься музыкой, но не обязательно соглашаешься с воспринимаемым посланием, в какую сторону ты направишься? Если ты думаешь, что Serj — это рупор группы, которым он является в вокальном плане, но не обязательно идеологически, то некуда деваться. Поэтому я хотел представить другой взгляд и дать детям, которые думают по-другому и которые критично мыслят, не обязательно следуя норме, что есть другой вариант, что ты можешь думать по-другому, это нормально иметь разнообразие мнений, до тех пор, пока это делается мирно».



Dolmayan также подтвердил, что он поддерживает право других людей высказывать свои мнения, даже если они полностью отличаются от его собственных.













