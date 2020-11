сегодня



DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN



DARON MALAKIAN в интервью Guitar World ответил на вопрос о том, есть ли какие-то шансы того, что будет ещё что-то новое от SYSTEM OF A DOWN:



«Слушайте, я никогда не говорил "никогда". Мы понятия не имеем, что может произойти. Я планировал выпустить эти песни со SCARS ON BROADWAY. Потом ситуация в Армении поменялась и отложила наши разногласия, наши разногласия внутри группы.



Лично и вне группы всё отлично. Никакого недовольства друг другом, мы как семья. Многие думают: "О, Serj и Daron совсем не ладят!" Нет, это чушь. Serj и Daron нормально общаются, но Serj и Daron в группе и вне неё — это разные Serj и Daron: в группе у нас разные мысли о том, как и куда двигаться вперёд. В этом и заключаются наши разногласия».



















