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System of a Down

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28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»
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DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN



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DARON MALAKIAN в интервью Guitar World ответил на вопрос о том, есть ли какие-то шансы того, что будет ещё что-то новое от SYSTEM OF A DOWN:

«Слушайте, я никогда не говорил "никогда". Мы понятия не имеем, что может произойти. Я планировал выпустить эти песни со SCARS ON BROADWAY. Потом ситуация в Армении поменялась и отложила наши разногласия, наши разногласия внутри группы.

Лично и вне группы всё отлично. Никакого недовольства друг другом, мы как семья. Многие думают: "О, Serj и Daron совсем не ладят!" Нет, это чушь. Serj и Daron нормально общаются, но Serj и Daron в группе и вне неё — это разные Serj и Daron: в группе у нас разные мысли о том, как и куда двигаться вперёд. В этом и заключаются наши разногласия».

DARON MALAKIAN On Possibility Of More New Music From SYSTEM OF A DOWN:








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


28 ноя 2020, 13:32		Да нахер он уже нужен, делал бы новый альбом Scars on Broadway, да и всё. Разницы особой нет:)


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