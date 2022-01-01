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В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?



Shavo Odadjian в рамках недавней беседы ответил на вопрос, чем группа выделилась среди остальных коллег по цеху:



«Много чего особенного. Прежде всего, музыка, мы просто делали что-то своё. Не то чтобы другие вещи были плохими.



Нас многое вдохновляло. Мы слушаем много музыки. Daron [Malakian, гитара] слушает много музыки, [как и] Serj [Tankian, вокал] и John [Dolmayan, барабаны]. И я думаю, что дело в том, как всё аранжировано. У Daron'а действительно отличный слух, стиль и способность писать песни. Так что даже если я приношу риффы, он просто аранжирует их по-другому. А вокал Serj'а — нестандартный. И барабаны John'а — такие, какие есть. Но да, разница есть, и мы просто с ней столкнулись. И мы можем делать всё это вместе. Когда мы начинаем играть, именно так мы и звучим вместе — все четверо».













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