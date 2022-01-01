Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 52
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 32
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 21
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
*TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!» 15
*Вокалист CANNIBAL CORPSE не согласен с бывшим из CANNIBAL CO... 15
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 13
*Новое видео BLOODYWOOD 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 52
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 32
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 21
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
*TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!» 15
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



24 фев 2022 : 		 В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?

15 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN

25 ноя 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе

18 окт 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни

1 июл 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч

11 июн 2021 : 		 Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе

6 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN — о новом материале SYSTEM OF A DOWN

1 май 2021 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку

29 апр 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена

25 мар 2021 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»

14 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»

25 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены

15 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано

9 фев 2021 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»

31 янв 2021 : 		 Новое видео SYSTEM OF A DOWN

29 дек 2020 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"

22 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

15 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»

8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?



zoom
Shavo Odadjian в рамках недавней беседы ответил на вопрос, чем группа выделилась среди остальных коллег по цеху:

«Много чего особенного. Прежде всего, музыка, мы просто делали что-то своё. Не то чтобы другие вещи были плохими.

Нас многое вдохновляло. Мы слушаем много музыки. Daron [Malakian, гитара] слушает много музыки, [как и] Serj [Tankian, вокал] и John [Dolmayan, барабаны]. И я думаю, что дело в том, как всё аранжировано. У Daron'а действительно отличный слух, стиль и способность писать песни. Так что даже если я приношу риффы, он просто аранжирует их по-другому. А вокал Serj'а — нестандартный. И барабаны John'а — такие, какие есть. Но да, разница есть, и мы просто с ней столкнулись. И мы можем делать всё это вместе. Когда мы начинаем играть, именно так мы и звучим вместе — все четверо».

What Makes SYSTEM OF A DOWN So Musically Different From Its Peers? SHAVO ODADJIAN Weighs In





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )
24 фев 2022, 14:22
Отличительная особенность SOAD - это четыре уникальных хача, которые вместо торговли на рынке торгуют ёблами в интернете и телике
24 фев 2022, 14:40
father
Ты бы сам из этого торговлю какую выбрал? Я бы торговлю ебалом)
24 фев 2022, 14:52
Я не хач, слава Богу нашему православному:)
24 фев 2022, 15:04
Ретранслирую вопрос из каментов к рецензиям - "Украинские дарксайдеры, вы там живы?"


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 637

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом