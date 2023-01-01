Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 21
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 13
*Новое видео METALLICA 12
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 21
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



21 апр 2023 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

10 апр 2023 : 		 Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN

9 мар 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом

25 окт 2022 : 		 SYSTEM OF A DOWN что-то обещают. Но в 2023 году

19 июл 2022 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице

13 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»

10 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»

25 май 2022 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом

3 апр 2022 : 		 MACHINE GUN KELLY исполняет SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «COVID — это только из-за денег»

24 фев 2022 : 		 В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?

15 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN

25 ноя 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе

18 окт 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни

1 июл 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч

11 июн 2021 : 		 Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе

6 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN — о новом материале SYSTEM OF A DOWN

1 май 2021 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку

29 апр 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена

25 мар 2021 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»

14 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»

25 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены

15 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано

9 фев 2021 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»

31 янв 2021 : 		 Новое видео SYSTEM OF A DOWN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард



zoom
Песня SYSTEM OF A DOWN "Chop Suey!" преодолела отметку миллиард прослушиваний на Spotify. Для группы это первое подобное достижение.

Thank you for waking up with #ChopSuey! 1 Billion times on @Spotify. pic.twitter.com/WgYOFRBPaQ






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 96

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом