сегодня



SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард



Песня SYSTEM OF A DOWN "Chop Suey!" преодолела отметку миллиард прослушиваний на Spotify. Для группы это первое подобное достижение.

pic.twitter.com/WgYOFRBPaQ







Thank you for waking up with #ChopSuey ! 1 Billion times on @Spotify





+0 -0



просмотров: 96