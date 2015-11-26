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System of a Down

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8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»
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JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN



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JOHN DOLMAYAN в рамках недавнего интервью рассказал о том, что никогда не хотел, чтобы SYSTEM OF A DOWN прерывались в создании музыки или гастролях:

«Я никогда не хотел, чтобы SYSTEM взяла перерыв. Я думаю, что это был катастрофический шаг для нас, потому что мы так и не достигли своего пика. Я всё ещё чувствую, что в каждом из нас много музыки. И как бы велика ни была группа — у нас огромная популярность во всём мире и здесь, в США, — я считаю, что мы могли бы стать самой крутой группой в мире. Почему бы не достичь этого, если у вас есть потенциал?

Так что я чувствую, что да — SYSTEM — это отличная группа. У нас отличные живые выступления, и я очень горжусь тем, чего мы достигли. Но мы добрались сюда [указывает на место на столе]. Мы могли бы добраться сюда [указывает на другое место дальше]. Это не значит, что мы всё ещё не можем это сделать, но это маловероятно, потому что если ты не можешь отложить своё эго в сторону, — ты должен снять этот плащ, своё эго, и положить его сюда — а затем отправиться в комнату, работать совместно с другими и делать то, что будет лучше для группы. И если не все думают о том, что лучше для группы, у группы нет другого выхода. Группа означает самопожертвование. Вот что представляет собой сообщество, не так ли? Мы все думаем, что вместе мы делаем что-то крутое. В одиночку мы можем даже не выжить.

Так что для меня с этим связано много сожалений, потому что [сольный проект гитариста/вокалиста Daron'a] SCARS ON BROADWAY в порядке, сольные проекты Serj'а в порядке, но они ничто по сравнению с SYSTEM. Когда мы остановились, ещё один альбом — и вы обсуждаете другой вариант.

В конце концов мы достигли довольно много. Так что наши эпитафии уже написаны. Дети моих детей смогут сказать: "Это был мой дедушка, и он был в этой группе". И посмотрите, что они сделали. И они смогут слушать это до тех пор, пока существует человечество.

Всякий раз, когда ты не достигаешь своего потенциала, это печально. И, кстати, нашим потенциалом могла бы стать продажа 10 альбомов. Но если бы это было так, и мы достигли этого, вы могли бы просто уйти и сказать: "Я сделал всё, что мог". Так ты сможешь провести остаток своей жизни счастливым человеком. Самое худшее — это 50-летним сидеть в комнате, делать что-то, что тебе не нравится, и знать, что во всём виноват именно ты, ведь у тебя не хватило смелости, чтобы заниматься чем-то другим; у тебя не хватило смелости, чтобы вложить душу во всё это».

JOHN DOLMAYAN Says He Never Wanted SYSTEM OF A DOWN To Take A Hiatus:





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