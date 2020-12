JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

сегодня



JOHN DOLMAYAN в рамках недавнего интервью рассказал о том, что никогда не хотел, чтобы SYSTEM OF A DOWN прерывались в создании музыки или гастролях:



«Я никогда не хотел, чтобы SYSTEM взяла перерыв. Я думаю, что это был катастрофический шаг для нас, потому что мы так и не достигли своего пика. Я всё ещё чувствую, что в каждом из нас много музыки. И как бы велика ни была группа — у нас огромная популярность во всём мире и здесь, в США, — я считаю, что мы могли бы стать самой крутой группой в мире. Почему бы не достичь этого, если у вас есть потенциал?



Так что я чувствую, что да — SYSTEM — это отличная группа. У нас отличные живые выступления, и я очень горжусь тем, чего мы достигли. Но мы добрались сюда [указывает на место на столе]. Мы могли бы добраться сюда [указывает на другое место дальше]. Это не значит, что мы всё ещё не можем это сделать, но это маловероятно, потому что если ты не можешь отложить своё эго в сторону, — ты должен снять этот плащ, своё эго, и положить его сюда — а затем отправиться в комнату, работать совместно с другими и делать то, что будет лучше для группы. И если не все думают о том, что лучше для группы, у группы нет другого выхода. Группа означает самопожертвование. Вот что представляет собой сообщество, не так ли? Мы все думаем, что вместе мы делаем что-то крутое. В одиночку мы можем даже не выжить.



Так что для меня с этим связано много сожалений, потому что [сольный проект гитариста/вокалиста Daron'a] SCARS ON BROADWAY в порядке, сольные проекты Serj'а в порядке, но они ничто по сравнению с SYSTEM. Когда мы остановились, ещё один альбом — и вы обсуждаете другой вариант.



В конце концов мы достигли довольно много. Так что наши эпитафии уже написаны. Дети моих детей смогут сказать: "Это был мой дедушка, и он был в этой группе". И посмотрите, что они сделали. И они смогут слушать это до тех пор, пока существует человечество.



Всякий раз, когда ты не достигаешь своего потенциала, это печально. И, кстати, нашим потенциалом могла бы стать продажа 10 альбомов. Но если бы это было так, и мы достигли этого, вы могли бы просто уйти и сказать: "Я сделал всё, что мог". Так ты сможешь провести остаток своей жизни счастливым человеком. Самое худшее — это 50-летним сидеть в комнате, делать что-то, что тебе не нравится, и знать, что во всём виноват именно ты, ведь у тебя не хватило смелости, чтобы заниматься чем-то другим; у тебя не хватило смелости, чтобы вложить душу во всё это».













