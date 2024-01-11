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System of a Down

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11 янв 2024 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе

8 дек 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о крутых событиях, связанных с группой

26 окт 2023 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от меня отвернулись»

24 май 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «ЗСРНР меня не стимулирует»

15 май 2023 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

21 апр 2023 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

10 апр 2023 : 		 Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN

9 мар 2023 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN завершает работу над сольным альбомом

25 окт 2022 : 		 SYSTEM OF A DOWN что-то обещают. Но в 2023 году

19 июл 2022 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице

13 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»

10 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»

25 май 2022 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом

3 апр 2022 : 		 MACHINE GUN KELLY исполняет SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «COVID — это только из-за денег»

24 фев 2022 : 		 В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?

15 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN

25 ноя 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе

18 окт 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни

1 июл 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч

11 июн 2021 : 		 Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе

6 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN — о новом материале SYSTEM OF A DOWN

1 май 2021 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку

29 апр 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена

25 мар 2021 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе



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JOHN DOLMAYAN обрушился с критикой на Канье Уэста, призвав 46-летнего рэпера, которого теперь называют Ye, «проявить уважение» после того, как тот опубликовал откровенную фотографию своей жены Бьянки Ценсори в день её 29-летия.

6 января Уэст отпраздновал день рождения Ценсори, выложив несколько её фотографий, в том числе одну из них в откровенном топе с декольте.

«Реакции», — написал Канье в своём посте, и многие его подписчики отреагировали на призыв, в том числе и Dolmayan:

«Прояви уважение, мужик. У тебя есть дети, которые смотрят на тебя как на моральный ориентир, и это должен быть человек, которого ты защищаешь больше всех. Твоя жена не должна быть твоим трофеем, она — предмет твоей гордости и достоинства. Ты выбрал не тот путь».

Когда ещё один человек защитил Уэста, сказав, что рэпер просто поздравил свою жену с днём рождения, John добавил.

«Ты бы показал фотографии сисек своей жены своим друзьям? Своим родителям? Если да, то мы с тобой смотрим на вещи по-разному, и никакие объяснения этого не изменят. Удачи тебе».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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11 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
"мы с тобой смотрим на вещи по-разному, и никакие объяснения этого не изменят"
А че сразу-то об этом не подумал?
Like!2
11 янв 2024
dark_medieval_times
Скорее не наехал, а сказал что ты творишь чел? вот и всё собственно.
11 янв 2024
Corpsegrinder04
Судя тексту, он не просто на него наехал. Он его с дерьмом смешал, опустил и уничтожил.
А да. Ещё не хватает " Жемчужного ожерелья" у супруги рэпера.
С другой стороны, что ещё можно ждать от типичного пиндосского рубероида. У них вся чёрная рэп культура состоит из Эй Мэн, МазаФака, Нига, Сиськи, Бусы, Побрякушки и шубы.
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11 янв 2024
R
Rutger
У нее на лице явное страдание. Не хочет быть трофеем
11 янв 2024
gravitgroove
Я не расист, но у некоторых африканских народов (это для многих этнических европейцев они все одинаковые)... обязан напомнить, что у некоторых африканских народов и ряда племен этих народов в порядке вещей ходить полуобнаженными с неприкрытыми титьками и даже гениталиями, а у некоторых и чпокаются публично под топот, рукоплескания и ритуальное пение соплеменников, напоминающее тот самый соул и блюз, лол. Вот так и появляются эти сдвиги в повседневности и моде в США. Странно, что человек, который живет в этой стране большую часть жизни не понимает этого и пытается предъявлять представителю той части народа, которой давно отдали культуру в этой стране, как компенсацию за то, что было до 1861 года.
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11 янв 2024
M
Mt. Erebus
gravitgroove, так у них интеграции между собой нет - он в своей армянской диаспоре сидит
11 янв 2024
O
Old Nothing
"Нужно было принимать таблетки" (с) Жын Симонс

просмотров: 963

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