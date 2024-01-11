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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN наехал на Йе



JOHN DOLMAYAN обрушился с критикой на Канье Уэста, призвав 46-летнего рэпера, которого теперь называют Ye, «проявить уважение» после того, как тот опубликовал откровенную фотографию своей жены Бьянки Ценсори в день её 29-летия.



6 января Уэст отпраздновал день рождения Ценсори, выложив несколько её фотографий, в том числе одну из них в откровенном топе с декольте.



«Реакции», — написал Канье в своём посте, и многие его подписчики отреагировали на призыв, в том числе и Dolmayan:



«Прояви уважение, мужик. У тебя есть дети, которые смотрят на тебя как на моральный ориентир, и это должен быть человек, которого ты защищаешь больше всех. Твоя жена не должна быть твоим трофеем, она — предмет твоей гордости и достоинства. Ты выбрал не тот путь».



Когда ещё один человек защитил Уэста, сказав, что рэпер просто поздравил свою жену с днём рождения, John добавил.



«Ты бы показал фотографии сисек своей жены своим друзьям? Своим родителям? Если да, то мы с тобой смотрим на вещи по-разному, и никакие объяснения этого не изменят. Удачи тебе».







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