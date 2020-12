сегодня



Вокалист SYSTEM OF A DOWN : «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»



В рамках недавнего разговора с KSEE24 вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian ответил на вопрос о том, насколько сложно привлечь мейнстримовую аудиторию политическими посылами в музыке:



«Я скажу вам вот что: мы никогда не пытались привлечь мейнстримовую аудиторию. Если бы мы пытались это сделать, мы бы не сочиняли ту музыку, которую писали с первого дня, — крайне нетипичную, чокнутую, комичную и смертельно серьёзную в то же время.



У музыки много удивительных целей — она для того, чтобы заставлять нас чувствовать себя хорошо, развлекать нас, и всё в таком духе, но часть музыки, на которую я действительно обращаю внимание, это та, которая заставляет меня двигаться дальше и действительно бросает вызов моим чувствам, чтобы найти справедливость и заниматься музыкой вне простого развлекательного аспекта. И это те артисты, которых я действительно ценил на протяжении многих лет. Так что это было огромной частью того, что делают SYSTEM OF A DOWN, об этом нет необходимости говорить лишний раз, и наши поклонники, полагаю, ценят это».













