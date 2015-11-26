Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 88
*METALLICA почти месяц занята сочинением 54
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 41
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего разговора с KSEE24 вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian ответил на вопрос о том, насколько сложно привлечь мейнстримовую аудиторию политическими посылами в музыке:

«Я скажу вам вот что: мы никогда не пытались привлечь мейнстримовую аудиторию. Если бы мы пытались это сделать, мы бы не сочиняли ту музыку, которую писали с первого дня, — крайне нетипичную, чокнутую, комичную и смертельно серьёзную в то же время.

У музыки много удивительных целей — она для того, чтобы заставлять нас чувствовать себя хорошо, развлекать нас, и всё в таком духе, но часть музыки, на которую я действительно обращаю внимание, это та, которая заставляет меня двигаться дальше и действительно бросает вызов моим чувствам, чтобы найти справедливость и заниматься музыкой вне простого развлекательного аспекта. И это те артисты, которых я действительно ценил на протяжении многих лет. Так что это было огромной частью того, что делают SYSTEM OF A DOWN, об этом нет необходимости говорить лишний раз, и наши поклонники, полагаю, ценят это».

SYSTEM OF A DOWN





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 291

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом