SYSTEM OF A DOWN что-то обещают. Но в 2023 году



SERJ TANKIAN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, есть ли какие-то планы на ближайшие месяцы у SYSTEM OF A DOWN:



«На данный момент мы ещё ничего не обсуждали. В следующем году мы сделаем заявление о чём-то, о чём я не могу вам рассказать. Так что пока так. Но больше я ничего не могу сказать на этот счёт».







