17 июн 2020



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN : «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan вновь выступил с правом защиты своего мнения о поддержке Дональда Трампа, заявив, что ему «не нужно лебезить из-за боязни потерять работу в связи со своими политическими воззрениями».



Спустя две недели после восхваления Трампа, когда он назвал его «самым атакуемым президентом в истории, но самым большим другом меньшинств», John вновь в своём аккаунте Instagram разместил сообщение, на этот раз подвергнув критике тех, кто «думают, что они имеют моральное превосходство», сказав, что они «не хотят» и «не могут справиться со свободой слова», потому что они «трусы и должны пастись вместе с остальными овцами».



«Причина, по которой я размещаю своё мнение на этой площадке и открываюсь для нападок и насмешек, заключается в том, что вы, безмолвные, думаете, что находитесь в одиночестве в мире, где их мысли чужды или неправильны. Вы не одиноки, с вами миллионы.



Те из вас, кто думает, что вы находитесь в морально превосходящем положении, поэтому любое расхождение во мнениях или точках зрения является недопустимым, подумайте снова. Мыслить как вы — лёгкий путь, это в собственных интересах для знаменитостей и политиков, которые, "видимо", могут вас поддерживать, но в конце концов вы проиграете, потому что вы именно те, кто притворяются, что борются именно с ними. Настоящий фашист, истинный фанатик, спрятанный на глазах у всех, выступающий от одной и той же партии, которая боролась за сохранение рабства, — Джим Кроу, не голосующий за права женщин, и кто несёт прямую ответственность за 70 с лишним миллионов абортов, большинство из которых были у чернокожих.



Вы не хотите свободы слова, потому что вы не можете справиться со свободой слова, ибо вы трусы и должны пастись вместе с остальными овцами.



Мне повезло, что я часть индустрии, где вы можете честно высказываться о своих взглядах независимо от того, какие они у вас. Я не обращаю внимания на киностудию, лейбл, средства массовой информации или кого-либо ещё, кто склонится в сторону политической корректности, и не подвергаюсь никакой опасности "потерять мою работу", потому что вам не нравится то, что я должен сказать.



Это опасное время, когда свободная мысль и речь находятся под угрозой, но это пройдёт — будущее поколение наблюдает, как они всё делают, и они преодолеют ваше безумие.



О, с днём рождения, президент Трамп, — удачи в ноябре!»













