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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «COVID — это только из-за денег»



John Dolmayan в сообщении на своей страничке в Инстаграм выразил мнение, что «пандемия COVID была устроена ради денег»:



«И точно так же Covid постепенно исчезнет. Это всегда было связано с деньгами, Covid был связан с деньгами, Украина связана с деньгами. Ресурсы равны богатству, стабильности и власти. Есть шахматная партия, которую разыгрывают те, кто занимает реальные позиции во власти, и нам хотелось бы думать, что мы пешки, но правда в том, что нас даже нет на доске».



Когда один из подписчиков возразил, что «если бы дело было в деньгах, то магазины оставались бы открытыми. Малый бизнес обанкротился из-за Covid, дело никогда не было в деньгах, дело было в спасении жизней», в ответ John сказал:



«Вы хоть представляете, сколько денег заработала Amazon во время Covid? Не говоря уже о фармацевтических компаниях? Конечно, дело в деньгах».











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