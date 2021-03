сегодня



SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN , это самый большой комплимент»



В новом интервью для Vulture Serj Tankian обсудил тот факт, что фанаты всегда просят его записать новую музыку с SYSTEM OF A DOWN, несмотря на то, что прошло 16 лет с тех пор, как группа выпустила свой последний полнометражный альбом:



«Послушайте, тот факт, что многие люди заинтересованы в том, чтобы у нас была новая музыка, является самым большим комплиментом в мире. Меня это не расстраивает. Это всегда комплимент, потому что если люди забудут о тебе как об артисте, и тебя больше не будет волновать, выпускаешь ты музыку или нет, это будет ещё хуже, не так ли? Так что я думаю, что всегда комплимент, когда есть всё это внимание, любовь и желание новой музыки. А когда люди приходят и говорят: "Да пошёл ты. Мне плевать, что ты думаешь. Просто запиши мне ещё одну пластинку SYSTEM", — это как-то невежливо. На что я отвечу: "Да пошёл ты сам". Мне не нравится это отношение, но мне нравится то, что люди любят группу и музыку до такой степени, что разочарованы, и мне жаль, что они разочарованы. Но как уж есть. Понимаете? Как артист ты должен создавать музыку, которая тебе нравится больше всего».







