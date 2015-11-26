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System of a Down

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14 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»

25 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены

15 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано

9 фев 2021 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»

31 янв 2021 : 		 Новое видео SYSTEM OF A DOWN

29 дек 2020 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"

22 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

15 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»

8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе
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SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»



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В новом интервью для Vulture Serj Tankian обсудил тот факт, что фанаты всегда просят его записать новую музыку с SYSTEM OF A DOWN, несмотря на то, что прошло 16 лет с тех пор, как группа выпустила свой последний полнометражный альбом:

«Послушайте, тот факт, что многие люди заинтересованы в том, чтобы у нас была новая музыка, является самым большим комплиментом в мире. Меня это не расстраивает. Это всегда комплимент, потому что если люди забудут о тебе как об артисте, и тебя больше не будет волновать, выпускаешь ты музыку или нет, это будет ещё хуже, не так ли? Так что я думаю, что всегда комплимент, когда есть всё это внимание, любовь и желание новой музыки. А когда люди приходят и говорят: "Да пошёл ты. Мне плевать, что ты думаешь. Просто запиши мне ещё одну пластинку SYSTEM", — это как-то невежливо. На что я отвечу: "Да пошёл ты сам". Мне не нравится это отношение, но мне нравится то, что люди любят группу и музыку до такой степени, что разочарованы, и мне жаль, что они разочарованы. Но как уж есть. Понимаете? Как артист ты должен создавать музыку, которая тебе нравится больше всего».

SERJ TANKIAN: Fans Wanting New Music From SYSTEM OF A DOWN Is



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


14 мар 2021, 16:06		Только вот не видать нам музыки новой от них, в Арменни их любимой щас все спокойно)))

Санчез


14 мар 2021, 16:09		А они только по пуку будут ее пилить, а так на ффанатов им насрать. молчали 15 лет, будут молчать столько же

Sw0Rn


14 мар 2021, 16:27		Я не заинтересован и не хочу) Потому что лучше не будет


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