Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»
Вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian разместил в своем Инстаграм-аккаунте текст песни "Temper". Этот трек был в качестве демо для дебютного альбома SYSTEM, но так и не был в него включён. SYSTEM OF A DOWN исполняли эту тему несколько раз на концертах в 2015 году.
«Это одна из ранних тем группы, и вот вам текст из неё: если вы любите эту тему или подыгрываете под неё и при этом любите Трампа, то вы просто лицемер — это факт:)».
Позже он добавил в комментариях:
«Позвольте мне добавить, что, очевидно, песня была написана в 90-х годах, и в ней говорится о несправедливости в США и несправедливости, совершаемой США через сменяющие друг друга демократические и республиканские администрации. Я просто нахожу самую свежую версию самой отвратительной...»
Lord Iscariah
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