Вокалист SYSTEM OF A DOWN : «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»



Вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian разместил в своем Инстаграм-аккаунте текст песни "Temper". Этот трек был в качестве демо для дебютного альбома SYSTEM, но так и не был в него включён. SYSTEM OF A DOWN исполняли эту тему несколько раз на концертах в 2015 году.



«Это одна из ранних тем группы, и вот вам текст из неё: если вы любите эту тему или подыгрываете под неё и при этом любите Трампа, то вы просто лицемер — это факт:)».



Позже он добавил в комментариях:



«Позвольте мне добавить, что, очевидно, песня была написана в 90-х годах, и в ней говорится о несправедливости в США и несправедливости, совершаемой США через сменяющие друг друга демократические и республиканские администрации. Я просто нахожу самую свежую версию самой отвратительной...»











