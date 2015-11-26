Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 142
*Первый перезаписанный трек от IN FLAMES 93
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 61
*Басит NIRVANA удалил Твиттер после одобрения слов Трампа 33
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»

6 янв 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани

15 дек 2019 : 		 SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN

4 ноя 2019 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не горжусь несколькими концертами, которые мы отыграли»

1 окт 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили даты европейского тура

19 сен 2019 : 		 SERJ TANKIAN о новой музыке SYSTEM OF A DOWN

18 сен 2019 : 		 SYSTEM OF A DOWN выступят в Европе в 2020

19 авг 2019 : 		 Бас-гитарист SYSTEM OF A DOWN о вероятности появления новой музыки: «Почему этого не происходит — это очень большой вопрос»

16 май 2019 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Творческие разногласия с Serj'ем не позволили выпустить альбом»

21 дек 2018 : 		 SERJ TANKIAN: «Никаких обсуждений альбома SYSTEM OF A DOWN нет»

20 дек 2018 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть материал, который превосходит всё, что мы делали»

28 ноя 2018 : 		 Носки исполняют песню SYSTEM OF A DOWN

11 окт 2018 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Плохо, что группа не может создать новый материал»
Показать далее
| - |

|||| 17 июн 2020

Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»



*
zoom
*
* *
Вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian разместил в своем Инстаграм-аккаунте текст песни "Temper". Этот трек был в качестве демо для дебютного альбома SYSTEM, но так и не был в него включён. SYSTEM OF A DOWN исполняли эту тему несколько раз на концертах в 2015 году.

«Это одна из ранних тем группы, и вот вам текст из неё: если вы любите эту тему или подыгрываете под неё и при этом любите Трампа, то вы просто лицемер — это факт:)».

Позже он добавил в комментариях:

«Позвольте мне добавить, что, очевидно, песня была написана в 90-х годах, и в ней говорится о несправедливости в США и несправедливости, совершаемой США через сменяющие друг друга демократические и республиканские администрации. Я просто нахожу самую свежую версию самой отвратительной...»

SERJ TANKIAN Blasts




Like!+0Dislike!-6


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Lord Iscariah


17 июн 2020, 23:27		Че ты мелишь дед? Тебя уже все давно забыли и твою группу однодневку.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 360

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом