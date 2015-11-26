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System of a Down

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11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»

6 янв 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN об убийстве Касема Сулеймани

15 дек 2019 : 		 SERJ TANKIAN за выпуск нереализованного материала SYSTEM OF A DOWN
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе



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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм сообщение о том, что подвергся критике за свои положительные высказывания о Дональде Трампе. У John'a есть комикс-магазин Torpedo, и некий Джефф Джонс призывает объявить бойкот этому заведению и не совершать там покупки из-за владельца, исповедующего фашистские взгляды:

«Есть некий Джефф Джонс, которому не нравится моя компания по производству комиксов, потому что у меня взгляды, которые отличаются от его (если он вообще существует). Это, конечно, его право, но "Джефф" не понимает, что тактика, которую он использует, включая некультурные высказывания и оскорбления, основанная на ложном моральном подтексте, является как раз фашистской, которую использует тот, кто не понимает и не думает о том, что у меня есть более 20 сотрудников разного пола, политической принадлежности, сексуальной ориентации, расы и т. д., и что они предпочитают работать на меня, потому что они имеют свободу быть теми, кем они хотят быть, до тех пор, пока они делают свою работу и рады этому.

Конечно, я не делаю себе никаких одолжений, выражая своё мнение в социальных сетях, но, по моему мнению, важно иметь полярные точки зрения, особенно с учётом группы, участником которой я являюсь, и некоторые из наших сообщений поляризованы, хотя они не обязательно представляют постоянные мнения всех нас. Если бы я просто держал рот на замке, так как некоторые из вас хотели бы, то на один голос, выступающий против умышленного разрушения и ненависти, захлестнувших стольких людей, порождающих ещё больше ненависти и гнева, стало бы меньше. Но легче никому не станет.

Некоторые из вас хотели бы, чтобы я заткнулся и потерял всё, что у меня есть, лишился бы бизнеса и всего остального, но я не собираюсь молчать и буду продолжать мирно реализовывать свои права на первую поправку и поддерживать вас или любые противоположные настроения и право свободно озвучивать те идеи, против которых я выступаю всю жизнь, пока вы делаете это мирно и без каких-либо разрушений.

Моя компания называется "Torpedo-comics", и мы приветствуем всех вас, независимо от ваших политических взглядов».

SYSTEM OF A DOWN



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