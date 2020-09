сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм сообщение о том, что подвергся критике за свои положительные высказывания о Дональде Трампе. У John'a есть комикс-магазин Torpedo, и некий Джефф Джонс призывает объявить бойкот этому заведению и не совершать там покупки из-за владельца, исповедующего фашистские взгляды:



«Есть некий Джефф Джонс, которому не нравится моя компания по производству комиксов, потому что у меня взгляды, которые отличаются от его (если он вообще существует). Это, конечно, его право, но "Джефф" не понимает, что тактика, которую он использует, включая некультурные высказывания и оскорбления, основанная на ложном моральном подтексте, является как раз фашистской, которую использует тот, кто не понимает и не думает о том, что у меня есть более 20 сотрудников разного пола, политической принадлежности, сексуальной ориентации, расы и т. д., и что они предпочитают работать на меня, потому что они имеют свободу быть теми, кем они хотят быть, до тех пор, пока они делают свою работу и рады этому.



Конечно, я не делаю себе никаких одолжений, выражая своё мнение в социальных сетях, но, по моему мнению, важно иметь полярные точки зрения, особенно с учётом группы, участником которой я являюсь, и некоторые из наших сообщений поляризованы, хотя они не обязательно представляют постоянные мнения всех нас. Если бы я просто держал рот на замке, так как некоторые из вас хотели бы, то на один голос, выступающий против умышленного разрушения и ненависти, захлестнувших стольких людей, порождающих ещё больше ненависти и гнева, стало бы меньше. Но легче никому не станет.



Некоторые из вас хотели бы, чтобы я заткнулся и потерял всё, что у меня есть, лишился бы бизнеса и всего остального, но я не собираюсь молчать и буду продолжать мирно реализовывать свои права на первую поправку и поддерживать вас или любые противоположные настроения и право свободно озвучивать те идеи, против которых я выступаю всю жизнь, пока вы делаете это мирно и без каких-либо разрушений.



Моя компания называется "Torpedo-comics", и мы приветствуем всех вас, независимо от ваших политических взглядов».







