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System of a Down

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19 июл 2022 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице

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25 май 2022 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN работает над тяжёлым проектом

3 апр 2022 : 		 MACHINE GUN KELLY исполняет SYSTEM OF A DOWN

1 мар 2022 : 		 Музыканты FILTER и QUEENSRŸCHE ответили барабанщику SYSTEM OF A DOWN

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24 фев 2022 : 		 В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других?

15 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN

25 ноя 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе

18 окт 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни

1 июл 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч

11 июн 2021 : 		 Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе

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29 апр 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена

25 мар 2021 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»

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Басист SYSTEM OF A DOWN о крутых событиях, связанных с группой



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В новом интервью Cannabis Now басиста SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian'а попросили назвать самое крутое событие, которое он когда-либо переживал со своими коллегами по группе. Он ответил:

«Я мог бы назвать несколько, но когда мы были гостями на шоу "Saturday Night Live", это было потрясающе. Это было просто невероятно. Этот момент я никогда не забуду. А ещё — когда мы впервые выступали на Rock In Rio перед морем людей, океаном человечности и энергии, когда 300 000 фанатов кричали и подпевали нам. Это так здорово. Третьим событием должна была стать Грэмми, которую мы выиграли. В том году мы не пошли на само вручение премии, о чём я сейчас очень жалею. Я бы с удовольствием побывал на мероприятии. Я сидел дома и ел бургер, когда мне позвонили и сказали: "Поздравляю, вы только что выиграли "Грэмми", я позвонил брату, двум кузенам и другу и арендовал лимузин. Он отвёз их на все вечеринки после "Грэмми", потому что я определённо собирался взять семью на это событие, такое может не повториться. Мы провели отличный вечер».

Что касается «неприятных моментов», Shavo сказал:

«Неприятные моменты — это всего лишь моменты, когда мы не делаем то, чего хотим. Потому договариваться обо всём нужно вчетвером, а не все мы находимся на одной волне».




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