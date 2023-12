сегодня



Басист SYSTEM OF A DOWN о крутых событиях, связанных с группой



В новом интервью Cannabis Now басиста SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian'а попросили назвать самое крутое событие, которое он когда-либо переживал со своими коллегами по группе. Он ответил:



«Я мог бы назвать несколько, но когда мы были гостями на шоу "Saturday Night Live", это было потрясающе. Это было просто невероятно. Этот момент я никогда не забуду. А ещё — когда мы впервые выступали на Rock In Rio перед морем людей, океаном человечности и энергии, когда 300 000 фанатов кричали и подпевали нам. Это так здорово. Третьим событием должна была стать Грэмми, которую мы выиграли. В том году мы не пошли на само вручение премии, о чём я сейчас очень жалею. Я бы с удовольствием побывал на мероприятии. Я сидел дома и ел бургер, когда мне позвонили и сказали: "Поздравляю, вы только что выиграли "Грэмми", я позвонил брату, двум кузенам и другу и арендовал лимузин. Он отвёз их на все вечеринки после "Грэмми", потому что я определённо собирался взять семью на это событие, такое может не повториться. Мы провели отличный вечер».



Что касается «неприятных моментов», Shavo сказал:



«Неприятные моменты — это всего лишь моменты, когда мы не делаем то, чего хотим. Потому договариваться обо всём нужно вчетвером, а не все мы находимся на одной волне».







