сегодня



SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип



SYSTEM OF A DOWN планируют съёмки видео и на "Genocidal Humanoidz".



«Я написал сценарий, и у меня есть несколько сюрпризов, которые там будут. Так что в ближайшие недели, надеюсь, мы всё снимем», — сказал Shavo Odadjian.

























