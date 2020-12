сегодня



SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN »



SERJ TANKIAN в рамках недавней беседы в очередной раз сказал, что отсутствие новой музыки SYSTEM OF A DOWN вовсе не означает плохих взаимоотношений в группе, и ответил на вопрос, стоит ли ждать после двух песен от группы другого материала:



«Не знаю, мы сейчас сконцентрированы на том, что происходит в Армении. Это огромная гуманитарная катастрофа. Мы заняты сбором денег для фондов, стараемся привлечь к этим событиям внимание. Только время сможет дать ответ, приведёт ли это к чему-то новому с SYSTEM OF A DOWN или нет».













