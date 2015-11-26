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System of a Down

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22 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

15 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»

8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»
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SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»



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SERJ TANKIAN в рамках недавней беседы в очередной раз сказал, что отсутствие новой музыки SYSTEM OF A DOWN вовсе не означает плохих взаимоотношений в группе, и ответил на вопрос, стоит ли ждать после двух песен от группы другого материала:

«Не знаю, мы сейчас сконцентрированы на том, что происходит в Армении. Это огромная гуманитарная катастрофа. Мы заняты сбором денег для фондов, стараемся привлечь к этим событиям внимание. Только время сможет дать ответ, приведёт ли это к чему-то новому с SYSTEM OF A DOWN или нет».

SERJ TANKIAN:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Thrashcrow


22 дек 2020, 13:27		"«Не знаю, мы сейчас сконцентрированы на том, что происходит в Армении. Это огромная гуманитарная катастрофа. Мы заняты сбором денег для фондов, стараемся привлечь к этим событиям внимание. Только время сможет дать ответ, приведёт ли это к чему-то новому с SYSTEM OF A DOWN или нет»"

Бля,его спросили о музыке,причём тут Армения?

Хотя...ведь в конце концов кто знает! Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда!


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