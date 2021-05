сегодня



SERJ TANKIAN — о новом материале SYSTEM OF A DOWN



SERJ TANKIAN в рамках недавнего интервью в очередной раз ответил на вопрос о том, приведут ли две песни SYSTEM OF A DOWN к чему-то более глобальному:



«Этот вопрос не поднимался. Мы не говорили об этом с момента выпуска двух песен. И после того, как мы не сочиняли музыку вместе, — думаю, это уже лет 15–16 как, мы записали эти треки буквально за неделю, что просто невероятно. Это не про наш путь артистов, это не о вопросе сотрудничества, что бы вы нм вкладывали в этот термин, любим ли мы аранжировку и всё такое — нет, всё было больше похоже на: "Нам нужны боеприпасы. Нам нужно музыкальное оружие. И вот оно, так пусть оно выстрелит, и мы всё выпустим". И я очень горжусь, что SOD смогли.



Будущее — открытая книга, я не знаю, куда нас всё приведёт. Время ответит на этот вопрос. Вот и всё, что я могу сказать на этот счёт».













