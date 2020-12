сегодня



Вокалист SYSTEM OF A DOWN : «Мы не думаем о новом альбоме»



В рамках недавней беседы со Studio Brussel вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian рассказал о том, каково было вновь записывать музыку со своими коллегами по группе:



«Это было здорово. Это было не столько художественное решение или желание: "Эй, давайте делать музыку совместно. Давайте повеселимся, делая музыку вместе". Ничего подобного. Скорее потому, что 27 сентября Азербайджан и Турция напали на мирный, цивилизованный народ Арцаха. Мы должны что-то сделать для нашего народа. Всё это чушь собачья. Мы должны добиться справедливости. Поэтому мы сделали это скорее как проявление активной гражданской позиции, чем как музыкальное событие».



На вопрос о том, есть ли шансы на новую музыку, он ответил:



«Мы собрались вместе ради дела. Мы всё ещё работаем ради этого дела. Мы всё ещё собираем средства для дела. Мы не говорили о будущем группы. Мы сейчас об этом не думаем. Прямо сейчас мы всё ещё имеем дело с последствиями того, что случилось с войной, беженцами, вынужденными переселенцами, гуманитарной помощью. Так что мы обеспокоены этим. Нас сейчас не волнует музыка или что-то ещё».













