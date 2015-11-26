Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 25
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 24
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 23
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT 16
[= ||| все новости группы



*

System of a Down

*



15 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»

8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы со Studio Brussel вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian рассказал о том, каково было вновь записывать музыку со своими коллегами по группе:

«Это было здорово. Это было не столько художественное решение или желание: "Эй, давайте делать музыку совместно. Давайте повеселимся, делая музыку вместе". Ничего подобного. Скорее потому, что 27 сентября Азербайджан и Турция напали на мирный, цивилизованный народ Арцаха. Мы должны что-то сделать для нашего народа. Всё это чушь собачья. Мы должны добиться справедливости. Поэтому мы сделали это скорее как проявление активной гражданской позиции, чем как музыкальное событие».

На вопрос о том, есть ли шансы на новую музыку, он ответил:

«Мы собрались вместе ради дела. Мы всё ещё работаем ради этого дела. Мы всё ещё собираем средства для дела. Мы не говорили о будущем группы. Мы сейчас об этом не думаем. Прямо сейчас мы всё ещё имеем дело с последствиями того, что случилось с войной, беженцами, вынужденными переселенцами, гуманитарной помощью. Так что мы обеспокоены этим. Нас сейчас не волнует музыка или что-то ещё».

SYSTEM OF A DOWN Is





Like!+0Dislike!-8


КомментарииСкрыть/показать 4 )

dmitry.chetverov


15 дек 2020, 16:03		Да все поняли блять уже что вы свои музыкальные испражнения не будете записывать вместе, заебало это, чсв-хуи блять, не могут договорится и ебут мозги годами, лучше бы помалкивали уже. Понятно уже, что вам важнее ваше чсв, чем музыка.

Lord Iscariah


15 дек 2020, 16:11		Вы группа однодневка, которая никому не нужна.

Санчез


15 дек 2020, 16:44		все насрать на ваше дело, благотворительност ьи прочуюхерню, фанатам нужна МУЗЫКА!!

dark_medieval_times


15 дек 2020, 18:28		Балабол Of A Down


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 962

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом