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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 23
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System of a Down

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21 апр 2023 : 		 SYSTEM OF A DOWN набрали миллиард

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19 июл 2022 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN спели на улице

13 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»

10 июл 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Мне не стыдно, что я голосовал за Трампа»

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1 мар 2022 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «COVID — это только из-за денег»

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15 фев 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек SYSTEM OF A DOWN

25 ноя 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе

18 окт 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили новые песни

1 июл 2021 : 		 SYSTEM OF A DOWN и PUCK HCKY выпустили мерч

11 июн 2021 : 		 Как басист SYSTEM OF A DOWN делает деньги на кайфе

6 май 2021 : 		 SERJ TANKIAN — о новом материале SYSTEM OF A DOWN

1 май 2021 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку

29 апр 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена

25 мар 2021 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»

14 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»

25 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены

15 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано

9 фев 2021 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»
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Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN



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Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN, которое состоялось 13 мая в рамках фестиваля Sick New World, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Prison Song
02. I-E-A-I-A-I-O
03. Soil (first live performance since 2015)
04. Mind (intro only)
05. Darts (first live performance since 2017)
06. Soldier Side - Intro
07. B.Y.O.B.
08. Genocidal Humanoidz
09. Needles
10. Deer Dance
11. Bounce
12. Suggestions
13. Psycho
14. Chop Suey!
15. Lonely Day
16. Question!
17. Lost In Hollywood
18. Radio/Video
19. Peephole (first live performance since 2013)
20. Dreaming (middle breakdown only)
21. Hypnotize
22. ATWA
23. Forest (first live performance since 2015)
24. Protect The Land
25. Spiders
26. Aerials
27. DAM (first live performance since 2017)
28. Cigaro
29. Suite-Pee
30. Toxicity
31. Sugar




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