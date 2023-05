сегодня



Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN, которое состоялось 13 мая в рамках фестиваля Sick New World, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Prison Song

02. I-E-A-I-A-I-O

03. Soil (first live performance since 2015)

04. Mind (intro only)

05. Darts (first live performance since 2017)

06. Soldier Side - Intro

07. B.Y.O.B.

08. Genocidal Humanoidz

09. Needles

10. Deer Dance

11. Bounce

12. Suggestions

13. Psycho

14. Chop Suey!

15. Lonely Day

16. Question!

17. Lost In Hollywood

18. Radio/Video

19. Peephole (first live performance since 2013)

20. Dreaming (middle breakdown only)

21. Hypnotize

22. ATWA

23. Forest (first live performance since 2015)

24. Protect The Land

25. Spiders

26. Aerials

27. DAM (first live performance since 2017)

28. Cigaro

29. Suite-Pee

30. Toxicity

31. Sugar







