1 май 2021



Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку



В новом интервью Consequence Of Sound вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian вновь затронул тему того, что группа так и не смогла записать полноформатное продолжение своих пластинок "Mezmerize" и "Hypnotize", вышедших в 2005 году.



Группа из Лос-Анджелеса периодически гастролировала после окончания творческого перерыва в 2011 году, но за последние 16 лет успела записать только две песни — "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz", которые были выпущены в ноябре прошлого года в связи с конфликтом между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, а все вырученные средства пошли на поддержку гуманитарных акций на родине SYSTEM OF A DOWN — в Армении. Вместе с другими пожертвованиями от поклонников на их социальных страницах было собрано более 600 000 долларов.



Serj ответил на вопрос о том, было ли приятно записывать вышеупомянутые две песни с SYSTEM:



«Честно говоря, я очень горжусь тем, что мы собрались ради нашего народа и дела, в то время как Азербайджан и Турция не только напали на армян в Арцахе с помощью военной техники, но и атаковали армянскую нацию благодаря дезинформации по всему миру, используя икорную дипломатию на протяжении многих лет. Азербайджан подкупил многих политиков, и они попытались создать пародию на журналистику и СМИ — и это удалось на некоторое время. Поэтому я с гордостью могу сказать, что наши песни, особенно видеоклип на песню "Protect The Land" действительно словно ударили по всему этому однажды — словно звуковой удар, чтобы мир знал, что на людей, живущих на своей собственной исконной земле, нападают, они пытаются защитить свои семьи, и они погибают, потому что существует второй по величине союзник НАТО — Турция, по существу нападающая на них вместе с Азербайджаном, обе диктатуры нападают на демократическое, прогрессивное, первое христианское национальное общество.



Я по-настоящему горжусь работой, которую мы проделали с SYSTEM OF A DOWN, и это даёт мне надежду, что однажды мы сможем собраться и ещё раз вместе что-то сделать. Я думаю, мы смогли сделать это, потому что отложили в сторону наши философские и творческие разногласия, и просто сказали: "У кого есть песня, которая сработает?", потому что на данный момент это просто оружие для правды, а не для нас. И это сработало».







+0 -1



просмотров: 259