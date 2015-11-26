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System of a Down

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1 май 2021 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку

29 апр 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN поблагодарили Байдена

25 мар 2021 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Люблю я Кардашьян!»

14 мар 2021 : 		 SERJ TANKIAN: «То, что люди хотят новую музыку SYSTEM OF A DOWN, это самый большой комплимент»

25 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о культуре отмены

15 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано

9 фев 2021 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»

31 янв 2021 : 		 Новое видео SYSTEM OF A DOWN

29 дек 2020 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"

22 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

15 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»

8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль
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|||| 1 май 2021

Вокалист SYSTEM OF A DOWN надеется, что группа ещё запишет новую музыку



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В новом интервью Consequence Of Sound вокалист SYSTEM OF A DOWN Serj Tankian вновь затронул тему того, что группа так и не смогла записать полноформатное продолжение своих пластинок "Mezmerize" и "Hypnotize", вышедших в 2005 году.

Группа из Лос-Анджелеса периодически гастролировала после окончания творческого перерыва в 2011 году, но за последние 16 лет успела записать только две песни — "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz", которые были выпущены в ноябре прошлого года в связи с конфликтом между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, а все вырученные средства пошли на поддержку гуманитарных акций на родине SYSTEM OF A DOWN — в Армении. Вместе с другими пожертвованиями от поклонников на их социальных страницах было собрано более 600 000 долларов.

Serj ответил на вопрос о том, было ли приятно записывать вышеупомянутые две песни с SYSTEM:

«Честно говоря, я очень горжусь тем, что мы собрались ради нашего народа и дела, в то время как Азербайджан и Турция не только напали на армян в Арцахе с помощью военной техники, но и атаковали армянскую нацию благодаря дезинформации по всему миру, используя икорную дипломатию на протяжении многих лет. Азербайджан подкупил многих политиков, и они попытались создать пародию на журналистику и СМИ — и это удалось на некоторое время. Поэтому я с гордостью могу сказать, что наши песни, особенно видеоклип на песню "Protect The Land" действительно словно ударили по всему этому однажды — словно звуковой удар, чтобы мир знал, что на людей, живущих на своей собственной исконной земле, нападают, они пытаются защитить свои семьи, и они погибают, потому что существует второй по величине союзник НАТО — Турция, по существу нападающая на них вместе с Азербайджаном, обе диктатуры нападают на демократическое, прогрессивное, первое христианское национальное общество.

Я по-настоящему горжусь работой, которую мы проделали с SYSTEM OF A DOWN, и это даёт мне надежду, что однажды мы сможем собраться и ещё раз вместе что-то сделать. Я думаю, мы смогли сделать это, потому что отложили в сторону наши философские и творческие разногласия, и просто сказали: "У кого есть песня, которая сработает?", потому что на данный момент это просто оружие для правды, а не для нас. И это сработало».

SERJ TANKIAN Has



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