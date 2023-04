10 апр 2023



Вокалист KORN на сольной пластинке басиста SYSTEM OF A DOWN



Басист SYSTEM OF A DOWN Shavarsh Odadjian в недавнем интервью рассказал, что работает над сольным проектом с гитаристом WINDS OF PLAGUE Michael'ом Montoya (a.k.a. MorgothBeatz), известным по продюсированию и сотрудничеству с Travis'ом Barker'ом, JuiceWrld, Lil Xan'ом, Jonathan'ом Davis'ом, ISSUES и другими:



«Я начал этот сольный проект с MorgothBeatz — он мой продюсер, и он же гитарист группы. И называется группа SHAVO, но это тяжёлый материал. Я вернулся к своим корням — никакого хип-хопа. Я чувствую, что это самый тяжёлый альбом из всех, что я когда-либо делал, и он просто струится из меня.



У нас есть трек с — я скажу прямо сейчас — с Jonathan'ом Davis'ом [из KORN]. Я работаю над ним прямо сейчас. У нас уже есть припевы и первый куплет, я собираюсь сделать небольшой брейкдаун, и полагаю, что всё будет готово. Это 12 — номер 12. Так что у нас 12 песен для сольной пластинки. Я очень рад этому!»





