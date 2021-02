сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan поддержал актрису «Манадлорца» Джину Карано, которая была уволена из проектов Lucasfilm, находящихся под контролем Disney, за свой твит, в котором сравнила неприятие политических взглядов с действиями нацистов:



«Евреев на улицах избивали не нацистские солдаты, а соседи... И даже дети. Из-за переписывания истории большинство людей сегодня не понимают: чтобы дошло до того, что нацистские солдаты могли беспрепятственно сгонять тысячи евреев, их собственные власти сначала заставили население ненавидеть евреев просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за его политические взгляды?»



John написал на своей странице в Инстаграме:



«Нужно много мужества, чтобы поставить свою карьеру на карту своих убеждений. История будет чествовать таких людей, как @ginajcarano, и осуждать трусов, которые вершат над ней правосудие».







