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System of a Down

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15 фев 2021 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано

9 фев 2021 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»

31 янв 2021 : 		 Новое видео SYSTEM OF A DOWN

29 дек 2020 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"

22 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

15 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»

8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»
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|||| сегодня

Барабанщик SYSTEM OF A DOWN выступил с защитой Джины Карано



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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan поддержал актрису «Манадлорца» Джину Карано, которая была уволена из проектов Lucasfilm, находящихся под контролем Disney, за свой твит, в котором сравнила неприятие политических взглядов с действиями нацистов:

«Евреев на улицах избивали не нацистские солдаты, а соседи... И даже дети. Из-за переписывания истории большинство людей сегодня не понимают: чтобы дошло до того, что нацистские солдаты могли беспрепятственно сгонять тысячи евреев, их собственные власти сначала заставили население ненавидеть евреев просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за его политические взгляды?»

John написал на своей странице в Инстаграме:

«Нужно много мужества, чтобы поставить свою карьеру на карту своих убеждений. История будет чествовать таких людей, как @ginajcarano, и осуждать трусов, которые вершат над ней правосудие».

SYSTEM OF A DOWN



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Sw0Rn


15 фев 2021, 17:55		Молодец, он за настоящую свободу слова)

Svarg_1349


15 фев 2021, 17:55		Новая мировая этика. Есть только одно правильное мнение и точка.

Kliops144


15 фев 2021, 18:15		coolstorybob.jpg

hansi_hrb


15 фев 2021, 18:22		Мужик!


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