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все новости группы
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США
20 окт 2020 :
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SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»
8 окт 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль
7 окт 2020 :
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SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе
2 окт 2020 :
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JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN
11 сен 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе
20 авг 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»
17 авг 2020 :
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SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»
28 июл 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях
8 июл 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»
4 июл 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»
29 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»
25 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»
23 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»
23 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается
17 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»
17 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»
14 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах
13 июн 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»
7 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»
5 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»
4 июн 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»
28 май 2020 :
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Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет
19 май 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса
27 апр 2020 :
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JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»
20 апр 2020 :
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»
3 апр 2020 :
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SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое
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сегодня
SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»
SHAVO ODADJIAN в очередной раз обсудил, почему SYSTEM OF A DOWN так и не смогли до этого момента сделать новую пластинку:
«Я люблю SYSTEM. Я люблю парней. Они мои друзья по любому вопросу. Даже если я не вижу их и не разговариваю с ними месяцами, когда мы общаемся по телефону, мы лучшие друзья. Вот какие у нас отношения. Не случилось ничего настолько страшного, чтобы мы больше никогда не смогли [создавать музыку вместе].
Вот почему я всегда оптимистичен, и всякий раз, когда я говорю это, это попадает в заголовки: "О, Shavo оптимистичен по поводу нового альбома". Ну да, брат, я во многом оптимистичен. Это же не означает, что всё произойдёт. Но причина моего оптимизма в том, что ничего не было сделано, что нельзя было бы исправить. Это не из той серии, когда кто-то сказал или сделал что-то, что "положило всему конец". Не дай Бог кто-то умрёт. Мы всё ещё здесь, мы всё ещё можем говорить, мы всё ещё можем играть, мы всё ещё живы».
Размышляя над причинами, по которым участники SYSTEM OF A DOWN не могут с глазу на глаз поговорить о том, как продолжить работу над новым альбомом, он сказал:
«Если бы мы могли просто договориться... Если бы люди не были так непреклонны в своих взглядах... Было бы неплохо немного отступить назад и сказать: "Знаете, давайте просто сделаем это. И я буду слушать тебя, если ты будешь слушать меня", вместо того, чтобы сказать: "Я думаю, что так и должно быть, а я считаю, что должно быть вот так". Ну тогда это не сработает, потому что если вы оба... Я не знаю.
Это смесь многих произошедших вещей. И всё выросло до такой степени, что из-за социальных сетей и из-за всего этого спроса на запись она сама стала табу; она стала просто этой штукой. Всё уже больше, чем просто пластинка, всё превратилось в какое-то безумие: "Новая запись SYSTEM не состоится". Это слишком дико, брат. Все немного странные. Потому что Daron [Malakian, гитара] опубликует [что-то из его] SCARS [ON BROADWAY], а его рвут на часть части вопросами про новый альбом [SYSTEM]. Serj опубликует что-нибудь на политические темы, а его рвут на части о новом альбоме. John [Dolmayan, барабаны] делает что-то, а ему задают одни и те же вопросы: "Где новая пластинка?" Я выкладываю что-то из NORTH KINGSLEY и что получаю? Правильно — "Где новая пластинка?" Всегда всё так, уже всё превратилось в несмешную шутку, и когда я не выдержу, я скажу: "К чёрту новую пластинку", потому что слишком большой спрос. Но есть и обратная сторона во всём этом: мы, блин, должны быть польщены тем, что люди всё ещё заинтересованы и хотят от нас новый альбом!»
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