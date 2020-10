сегодня



SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN »



SHAVO ODADJIAN в очередной раз обсудил, почему SYSTEM OF A DOWN так и не смогли до этого момента сделать новую пластинку:



«Я люблю SYSTEM. Я люблю парней. Они мои друзья по любому вопросу. Даже если я не вижу их и не разговариваю с ними месяцами, когда мы общаемся по телефону, мы лучшие друзья. Вот какие у нас отношения. Не случилось ничего настолько страшного, чтобы мы больше никогда не смогли [создавать музыку вместе].



Вот почему я всегда оптимистичен, и всякий раз, когда я говорю это, это попадает в заголовки: "О, Shavo оптимистичен по поводу нового альбома". Ну да, брат, я во многом оптимистичен. Это же не означает, что всё произойдёт. Но причина моего оптимизма в том, что ничего не было сделано, что нельзя было бы исправить. Это не из той серии, когда кто-то сказал или сделал что-то, что "положило всему конец". Не дай Бог кто-то умрёт. Мы всё ещё здесь, мы всё ещё можем говорить, мы всё ещё можем играть, мы всё ещё живы».



Размышляя над причинами, по которым участники SYSTEM OF A DOWN не могут с глазу на глаз поговорить о том, как продолжить работу над новым альбомом, он сказал:



«Если бы мы могли просто договориться... Если бы люди не были так непреклонны в своих взглядах... Было бы неплохо немного отступить назад и сказать: "Знаете, давайте просто сделаем это. И я буду слушать тебя, если ты будешь слушать меня", вместо того, чтобы сказать: "Я думаю, что так и должно быть, а я считаю, что должно быть вот так". Ну тогда это не сработает, потому что если вы оба... Я не знаю.



Это смесь многих произошедших вещей. И всё выросло до такой степени, что из-за социальных сетей и из-за всего этого спроса на запись она сама стала табу; она стала просто этой штукой. Всё уже больше, чем просто пластинка, всё превратилось в какое-то безумие: "Новая запись SYSTEM не состоится". Это слишком дико, брат. Все немного странные. Потому что Daron [Malakian, гитара] опубликует [что-то из его] SCARS [ON BROADWAY], а его рвут на часть части вопросами про новый альбом [SYSTEM]. Serj опубликует что-нибудь на политические темы, а его рвут на части о новом альбоме. John [Dolmayan, барабаны] делает что-то, а ему задают одни и те же вопросы: "Где новая пластинка?" Я выкладываю что-то из NORTH KINGSLEY и что получаю? Правильно — "Где новая пластинка?" Всегда всё так, уже всё превратилось в несмешную шутку, и когда я не выдержу, я скажу: "К чёрту новую пластинку", потому что слишком большой спрос. Но есть и обратная сторона во всём этом: мы, блин, должны быть польщены тем, что люди всё ещё заинтересованы и хотят от нас новый альбом!»













