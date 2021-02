сегодня



SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»



SHAVO ODADJIAN в рамках беседы в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" вновь коснулся темы, что же мешает SYSTEM OF A DOWN записать что-то вместе:



«У меня всё это вызывает сладостно-горькие ощущения, потому что я считаю, что мы всё ещё можем что-то сделать, но из-за недоразумений [между] участниками группы мы этого не делаем. Посмотрите на нас — у нас есть общее дело. Мы собираемся вместе, мы делаем две песни, два клипа.



Я тот участник, который всё ещё похож на лучшего друга, но все уже не такие уж и лучшие друзья друг для друга. Они хорошие, но у них есть различия во мнениях и прочем. У меня есть способ понять каждого члена группы и сказать: "Чувак, мы можем это преодолеть". Это не так уж и важно — никто ни с чьей женой не трахался; никто не делал ничего из того, что действительно может разрушить отношения. Это просто разница во взглядах на вещи. И я думаю, что люди должны [уметь] разобраться в этом. Но так как я думаю о том, что у нас было, я полагаю, что некоторые просто застряли в том, что у нас было, а некоторые хотят двигаться дальше и не делать то, что у нас уже было, делать что-то совершенно другое, что тоже неправильно. Я не считаю, что мы должны делать что-то совершенно иное; я думаю, что мы должны делать что-то, с чем согласились бы все стороны. И нам трудно [согласовать направление], и вот так мы и топчемся на месте.



Так что ощущения и приятные, и горькие, потому что я встречаю их, и они говорят: "Мы любим Shavo". И я им в ответ: "Я тоже вас люблю", но потом они просто не могут работать вместе».



Он добавил, что верит, что различия между членами группы не являются непреодолимыми:



«Я не думаю, что случилось что-то настолько ужасное. Мы все живы. Мы все друзья. Клянусь, когда происходят разговоры, они очень корректны, там много любви. Никто не ненавидит друг друга. Они очень вежливы по отношению друг к другу. Serj и Daron, когда разговаривают, у них есть связь, они милы друг с другом. Никто никого не ненавидит, никто не ругается, никто не говорит "пошёл ты", никто не говорит "ты испортил...", "ты сделал это". Это просто та часть, которая лажает.



Daron принёс эти песни [он имеет в виду "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz"]. И мы так уже работали ранее. Песню "War?" сочинил Daron, он предложил, и она вышла. А ещё есть такая песня как "Sugar", которую сделал я. Есть ещё "Question!", которую предложил Serj. Так что у нас разные способы создания песен, и это снова должно быть так. Но из-за того, что случилось, я думаю, сейчас это стало ещё большей проблемой.



Полагаю, что в конце концов, когда мы станем старыми и седыми, мы вспомним о прошлом и скажем: "$#я, ну и идиотами мы были", что упустили такие возможности. За то, что не использовали врем. Я верю в то, что ценить каждый день важно и нужно, вот почему я сейчас так занят.



Как я уже сказал ранее, нет ничего такого, что не могло бы быть решено. Так что у меня всегда есть надежда. Я делаю всё, зная, что SYSTEM не мертва, и она ещё не при смерти!»













