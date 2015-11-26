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System of a Down

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9 фев 2021 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»

31 янв 2021 : 		 Новое видео SYSTEM OF A DOWN

29 дек 2020 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN — о "Chop Suey!"

22 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN: «Лишь время даст ответ, будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

15 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не думаем о новом альбоме»

8 дек 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN никогда не стремился к паузе в деятельности SYSTEM OF A DOWN

7 дек 2020 : 		 SERJ TANKIAN рад приёму новых песен SYSTEM OF A DOWN

3 дек 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Мы никогда не стремились к мейнстримовой аудитории»

28 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN — о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2020 : 		 Клип SYSTEM OF A DOWN набрал миллиард

24 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN снимут ещё один клип

20 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN стали первыми

18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях
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SHAVO ODADJIAN: «Вот станем старыми, вспомним, что упустили, и скажем: "Ну и ... мы были!"»



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SHAVO ODADJIAN в рамках беседы в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" вновь коснулся темы, что же мешает SYSTEM OF A DOWN записать что-то вместе:

«У меня всё это вызывает сладостно-горькие ощущения, потому что я считаю, что мы всё ещё можем что-то сделать, но из-за недоразумений [между] участниками группы мы этого не делаем. Посмотрите на нас — у нас есть общее дело. Мы собираемся вместе, мы делаем две песни, два клипа.

Я тот участник, который всё ещё похож на лучшего друга, но все уже не такие уж и лучшие друзья друг для друга. Они хорошие, но у них есть различия во мнениях и прочем. У меня есть способ понять каждого члена группы и сказать: "Чувак, мы можем это преодолеть". Это не так уж и важно — никто ни с чьей женой не трахался; никто не делал ничего из того, что действительно может разрушить отношения. Это просто разница во взглядах на вещи. И я думаю, что люди должны [уметь] разобраться в этом. Но так как я думаю о том, что у нас было, я полагаю, что некоторые просто застряли в том, что у нас было, а некоторые хотят двигаться дальше и не делать то, что у нас уже было, делать что-то совершенно другое, что тоже неправильно. Я не считаю, что мы должны делать что-то совершенно иное; я думаю, что мы должны делать что-то, с чем согласились бы все стороны. И нам трудно [согласовать направление], и вот так мы и топчемся на месте.

Так что ощущения и приятные, и горькие, потому что я встречаю их, и они говорят: "Мы любим Shavo". И я им в ответ: "Я тоже вас люблю", но потом они просто не могут работать вместе».

Он добавил, что верит, что различия между членами группы не являются непреодолимыми:

«Я не думаю, что случилось что-то настолько ужасное. Мы все живы. Мы все друзья. Клянусь, когда происходят разговоры, они очень корректны, там много любви. Никто не ненавидит друг друга. Они очень вежливы по отношению друг к другу. Serj и Daron, когда разговаривают, у них есть связь, они милы друг с другом. Никто никого не ненавидит, никто не ругается, никто не говорит "пошёл ты", никто не говорит "ты испортил...", "ты сделал это". Это просто та часть, которая лажает.

Daron принёс эти песни [он имеет в виду "Protect The Land" и "Genocidal Humanoidz"]. И мы так уже работали ранее. Песню "War?" сочинил Daron, он предложил, и она вышла. А ещё есть такая песня как "Sugar", которую сделал я. Есть ещё "Question!", которую предложил Serj. Так что у нас разные способы создания песен, и это снова должно быть так. Но из-за того, что случилось, я думаю, сейчас это стало ещё большей проблемой.

Полагаю, что в конце концов, когда мы станем старыми и седыми, мы вспомним о прошлом и скажем: "$#я, ну и идиотами мы были", что упустили такие возможности. За то, что не использовали врем. Я верю в то, что ценить каждый день важно и нужно, вот почему я сейчас так занят.

Как я уже сказал ранее, нет ничего такого, что не могло бы быть решено. Так что у меня всегда есть надежда. Я делаю всё, зная, что SYSTEM не мертва, и она ещё не при смерти!»

SHAVO ODADJIAN Says





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Mistis


9 фев 2021, 16:58		в отличии от сольника Танкяна, Скарсы очень даже заходят, так что правильно что ему не дали превратить систему в симфоническую поебень

ody9000


9 фев 2021, 18:41		кому эта хрень нужна сейчас? уже не 2000-ые

dmitry.chetverov


9 фев 2021, 19:47		Mistis, первый сольник Сержа отличный был с музыкальной стороны, да и одни хиты были там. Скарзы музыкально не так многогранны были, Серж доказал что сам может обойтись без остальных. То, что дальше было - отдельная история.

dark_medieval_times


9 фев 2021, 21:59		Поздно вы и так почти все старые, и седые.


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