Басист SYSTEM OF A DOWN : «У нас есть такой материал, который превосходит все, что мы делали»



Басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian в интервью Consequence Of Sound выразил уверенность, что группа обязательно соберется для записи нового альбома:



«Я так думаю. Думаю, что мы можем. Между нами не произошло ничего ужасного, чтобы мы не могли отправится в студию и работать вместе. Ничего! Все лишь вопрос вкуса, и они должны собраться, забыть о прошлом и просто двигаться вперед. И я думаю, что это случится. Я не переживаю, я не переживаю от слова совсем».



Shavo заметил, что разногласия на процесс творчества между Malakian и Tankian длятся дестяилетиями:



«Все то, что вы слышали в течении лета, все то, что было вынесено на публику, все это старый материал. Все, что случилось давным давно. Так что, полагаю, десять лет спустя, что-то новое появится, но он не будет таким уж новым. Это что-то, что очень старое, они просто перемешивают все. Потому что один дает интервью, и, полагаю, что тот, кто его берет, перефразирует его слова и в итоге получается что-то неправильное. И я тоже это читал, это не мог быть он. Он не стал бы обвинять других.



Я говорил с Daron'ом и он сказал: "Слушай, я не говорил такого. Я сказал это иначе". Ну так или иначе другие могут воспринять как-то иначе, потом тот выскажет свою точку зрения. Это все — только точка зрения.



Мы никогда не сражались друг с другом. Когда мы встречаемся, мы рады этому и все круто. Дико, что мы так и не записали альбома или даже несколько и дико, что мы не ездим в мировые турне. Мы выступаем, но по чуть-чуть.



Скажу вам вот что, это будет между мной и вами и всем миром, кто прочитает это интервью, у нас есть материал, который превосходит все, что мы делали раньше. И я говорю это честно. Мне не терпится дождаться, чтобы его записать и уже выпустить!



Все это дело времени. Я надеюсь, что все случится скорее раньше чем позже. Но мы сочиняем материал вместе. Daron принес много материала, я показывал ему свой и мы работали над ним. И у меня есть еще что-то готовое. Я уже говорил Daron'y о нем. Я ему сказал: "Мы должны это сделать". И он ответил: "Да, мне нравится". Так что все хотят и я думаю, что Serj тоже что-то припас, уверен в этом!»











