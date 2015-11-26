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System of a Down

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20 дек 2018 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть такой материал, который превосходит все, что мы делали»

28 ноя 2018 : 		 Носки исполняют песню SYSTEM OF A DOWN

11 окт 2018 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Плохо, что группа не может создать новый материал»

5 июн 2018 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Не похоже, что от нас что-то будет в ближайшее время»

15 май 2018 : 		 DARON MALAKIAN: «SYSTEM OF A DOWN в данный момент не работают над альбомами»

6 июл 2017 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас»

2 июн 2017 : 		 Видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

11 окт 2016 : 		 SYSTEM OF A DOWN едут в тур летом

22 авг 2016 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN присоединился на сцене к MILLENNIALS

7 май 2016 : 		 SERJ TANKIAN потеплел к возвращению SYSTEM OF A DOWN?

13 окт 2015 : 		 SYSTEM OF A DOWN получат награду института Parajanov-Vartanov

25 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

25 апр 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

19 апр 2015 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

15 апр 2015 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У нас нет точных сроков по выпуску альбома»

5 апр 2015 : 		 Ударник SYSTEM OF A DOWN: будущий концерт в Армении для нас важнее нового альбома

31 мар 2015 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN снял трейлер для "Mortal Kombat"

25 мар 2015 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN утверждает, что у группы уже готово несколько новых песен

10 янв 2015 : 		 SERJ TANKIAN о возможности записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2014 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили о туре

22 окт 2013 : 		 Колыбельные от SYSTEM OF A DOWN

28 сен 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN работает над альбомом кавер-версий

19 авг 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: "новый альбом грядет"

5 авг 2013 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

5 авг 2013 : 		 SERJ TANKIAN вновь отрицает слухи о записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN

5 июн 2013 : 		 SERJ TANKIAN о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN
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Басист SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть такой материал, который превосходит все, что мы делали»



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Басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian в интервью Consequence Of Sound выразил уверенность, что группа обязательно соберется для записи нового альбома:

«Я так думаю. Думаю, что мы можем. Между нами не произошло ничего ужасного, чтобы мы не могли отправится в студию и работать вместе. Ничего! Все лишь вопрос вкуса, и они должны собраться, забыть о прошлом и просто двигаться вперед. И я думаю, что это случится. Я не переживаю, я не переживаю от слова совсем».

Shavo заметил, что разногласия на процесс творчества между Malakian и Tankian длятся дестяилетиями:

«Все то, что вы слышали в течении лета, все то, что было вынесено на публику, все это старый материал. Все, что случилось давным давно. Так что, полагаю, десять лет спустя, что-то новое появится, но он не будет таким уж новым. Это что-то, что очень старое, они просто перемешивают все. Потому что один дает интервью, и, полагаю, что тот, кто его берет, перефразирует его слова и в итоге получается что-то неправильное. И я тоже это читал, это не мог быть он. Он не стал бы обвинять других.

Я говорил с Daron'ом и он сказал: "Слушай, я не говорил такого. Я сказал это иначе". Ну так или иначе другие могут воспринять как-то иначе, потом тот выскажет свою точку зрения. Это все — только точка зрения.

Мы никогда не сражались друг с другом. Когда мы встречаемся, мы рады этому и все круто. Дико, что мы так и не записали альбома или даже несколько и дико, что мы не ездим в мировые турне. Мы выступаем, но по чуть-чуть.

Скажу вам вот что, это будет между мной и вами и всем миром, кто прочитает это интервью, у нас есть материал, который превосходит все, что мы делали раньше. И я говорю это честно. Мне не терпится дождаться, чтобы его записать и уже выпустить!

Все это дело времени. Я надеюсь, что все случится скорее раньше чем позже. Но мы сочиняем материал вместе. Daron принес много материала, я показывал ему свой и мы работали над ним. И у меня есть еще что-то готовое. Я уже говорил Daron'y о нем. Я ему сказал: "Мы должны это сделать". И он ответил: "Да, мне нравится". Так что все хотят и я думаю, что Serj тоже что-то припас, уверен в этом!»



SYSTEM OF A DOWN Bassist: We Have New



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nabastak_


20 дек 2018, 12:35		Наркомания какая-то. Моя трудно понимай.

HailtoSlave


20 дек 2018, 12:44		Что за хуйню он несет? Последний абзац какой-то просто крокодиловый трип.


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