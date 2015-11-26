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*Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN 46
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System of a Down

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18 ноя 2020 : 		 DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»

14 ноя 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN собрали более $600 000

11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»
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DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN»



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SYSTEM OF A DOWN, выпустившие две новые песни спустя 15 лет после выхода последнего материала, так и не приблизились к созданию полноценного альбома — об этом рассказал Daron Malakian в новом интервью:

«Мы не выпускали музыку 15 лет, так что для людей, которым не всё равно, это большая удача — это и правда так. Я столько лет слышал от поклонников: "Пожалуйста, новый альбом. Новый альбом. Новый альбом". Независимо от того, что мы размещаем, чем занимаемся и какие у нас есть проекты, это всегда "Новый альбом. Новый альбом. Новый альбом". Это не новый альбом, но это две новые песни в нашем каталоге, и я очень горжусь тем, что они заняли в нём достойное место. И у меня есть ощущение, что фанаты думают так же. Это не было что-то из серии: "О, да, новые песни, но они ужасны" или что-то в этом роде. Пятнадцать лет спустя такое может случиться».

Отвечая на вопрос, открыло ли создание двух новых песен двери для возможности SYSTEM OF A DOWN записывать больше музыки в недалёком будущем, он ответил:

«Всё не так просто. Хотелось бы, чтобы так и было... Так и должно быть; так и должно было бы быть, но... всё становится немного сложнее. Я не хочу вдаваться в подробности: "Ну вот этот против или вот этот, и всё в таком духе". Мы сделали это по благородной причине, мы сделали всё это по правильным причинам. Мы не заработали на этом денег — всё, что мы собрали на этих песнях, мы напрямую пожертвовали в Фонд "Армения". Так что всё это было не ради денег, не ради славы или внимания: "Эй, мы собираемся хайпануть в Интернете", ничего подобного. Это было сделано по совершенно благородной причине, потому что наша страна в нас нуждалась, и на самом деле именно это и было движущей силой и мотивацией для всего этого. Вовсе не потому, что: "Вау, мы так рады снова сделать новые записи SYSTEM". Но тот факт, что всё произошло так гладко, и т. п., я лично нахожу обидным и огорчительным, что нельзя собраться вместе и пойти на какие-то компромиссы, чтобы... Ведь мы и правда очень гладко и тихо записали эти треки — все поладили».

"Protect The Land" a изначально была написана Daron'ом для следующего альбома SCARS ON BROADWAY, в то время как "Genocidal Humanoidz" была написана три или четыре года назад, когда Malakian, John Dolmayan и Shavo Odadjian собрались для джем-сессии, в ходе которой было придумано несколько треков для возможного будущего альбома коллектива.

DARON MALAKIAN:








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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Санчез


18 ноя 2020, 13:30		Как всё грустно однако...не видать ноовго материала. эх

Gustaff


18 ноя 2020, 15:01		Война за Карабах идет, а они ноют про альбом

Nord61


18 ноя 2020, 15:42		"Война за Карабах идет, а они ноют про альбом"

А чего, раз они - армяне, то не должны говорить ни о чём, кроме Карабаха? У них вообще-то и своя жизнь имеется, да вдобавок на другом континенте.

Санчез


18 ноя 2020, 15:46		Во первых, карабах уже отдали азерам неделю назад
во вторых, фанаты ждут 15 лет новый альбом (полноценный альбом, а не синглы)

RomV


18 ноя 2020, 15:49		Норм песня для скарсов, а занудная песенка-дразнилка плод творения джем сессии... хорошо, что не будет нового соада :D

Наугад


18 ноя 2020, 16:00		Скорее всего все четверо понимают, что повторить успех вряд ли получится.

С другой стороны, официально завершать историю группы нет смысла, поскольку всегда можно собраться и заработать денег. Не уверен, но где-то вычитал, что если группы официально не существует, то там совсем другой порядок отчислений роялти.

И опять же - повод напомнить о себе и дать интервью. Портной вот по сей день отвечает на вопросы про дримтеатр.


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