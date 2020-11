сегодня



DARON MALAKIAN: «Просто обидно, что мы так и не можем сделать новый альбом SYSTEM OF A DOWN »



SYSTEM OF A DOWN, выпустившие две новые песни спустя 15 лет после выхода последнего материала, так и не приблизились к созданию полноценного альбома — об этом рассказал Daron Malakian в новом интервью:



«Мы не выпускали музыку 15 лет, так что для людей, которым не всё равно, это большая удача — это и правда так. Я столько лет слышал от поклонников: "Пожалуйста, новый альбом. Новый альбом. Новый альбом". Независимо от того, что мы размещаем, чем занимаемся и какие у нас есть проекты, это всегда "Новый альбом. Новый альбом. Новый альбом". Это не новый альбом, но это две новые песни в нашем каталоге, и я очень горжусь тем, что они заняли в нём достойное место. И у меня есть ощущение, что фанаты думают так же. Это не было что-то из серии: "О, да, новые песни, но они ужасны" или что-то в этом роде. Пятнадцать лет спустя такое может случиться».



Отвечая на вопрос, открыло ли создание двух новых песен двери для возможности SYSTEM OF A DOWN записывать больше музыки в недалёком будущем, он ответил:



«Всё не так просто. Хотелось бы, чтобы так и было... Так и должно быть; так и должно было бы быть, но... всё становится немного сложнее. Я не хочу вдаваться в подробности: "Ну вот этот против или вот этот, и всё в таком духе". Мы сделали это по благородной причине, мы сделали всё это по правильным причинам. Мы не заработали на этом денег — всё, что мы собрали на этих песнях, мы напрямую пожертвовали в Фонд "Армения". Так что всё это было не ради денег, не ради славы или внимания: "Эй, мы собираемся хайпануть в Интернете", ничего подобного. Это было сделано по совершенно благородной причине, потому что наша страна в нас нуждалась, и на самом деле именно это и было движущей силой и мотивацией для всего этого. Вовсе не потому, что: "Вау, мы так рады снова сделать новые записи SYSTEM". Но тот факт, что всё произошло так гладко, и т. п., я лично нахожу обидным и огорчительным, что нельзя собраться вместе и пойти на какие-то компромиссы, чтобы... Ведь мы и правда очень гладко и тихо записали эти треки — все поладили».



"Protect The Land" a изначально была написана Daron'ом для следующего альбома SCARS ON BROADWAY, в то время как "Genocidal Humanoidz" была написана три или четыре года назад, когда Malakian, John Dolmayan и Shavo Odadjian собрались для джем-сессии, в ходе которой было придумано несколько треков для возможного будущего альбома коллектива.



















