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System of a Down

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11 ноя 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа

10 ноя 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN — о решении выпустить новые песни: «Это важнее нашего эго»

6 ноя 2020 : 		 Новое видео и песни SYSTEM OF A DOWN

29 окт 2020 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выступил на онлайн-концерте в поддержку Нагорного Карабаха

20 окт 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Ну да, я оптимистичен в отношении SYSTEM OF A DOWN»

8 окт 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN хочет донести до фанатов отличную от позиции Serj'a мысль

7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа



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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan вновь выступил с защитой Трампа:

«Если воля американского народа заключается в том, чтобы Джо Байден был президентом, то так тому и быть, но только если он добился этого без обмана и сговора.

Этот президент в течение почти пяти лет подвергался нападкам со стороны всех средств массовой информации, как социальных, так и иных, наряду с массивными корпорациями и многолетними политиками, которые активно нападали на него с тех пор, как он решил баллотироваться. Почему? Он столкнулся с мировым пандемическим кризисом и тотальным закрытием экономики, увековечившимся и спровоцированным его оппонентами в надежде, что наша экономика рухнет, и что его в этом обвинят. Массовые насильственные протесты (они прекратятся, если будет избран Байден), которые, безусловно, были спровоцированы оппозицией, чтобы дестабилизировать нашу нацию и подорвать доверие к нашей системе.

Если Байден выиграет, то все акции протеста исчезнут, и пандемии будет положен быстрый конец, не поддавайтесь на это.

Вы, наверное, никогда больше не увидите, чтобы на этот пост баллотировался ещё один НЕ политик, это наша потеря.

Эти выборы ещё не завершены и не должны быть завершены без полной прозрачности».

Когда один из его последователей в Инстаграме попросил его уточнить, говорил ли он, что пандемия была создана Байденом и демократами, John ответил: «Не пандемия, а беспорядки и чрезмерный локдаун».

SYSTEM OF A DOWN



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