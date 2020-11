сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN защищает Трампа



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan вновь выступил с защитой Трампа:



«Если воля американского народа заключается в том, чтобы Джо Байден был президентом, то так тому и быть, но только если он добился этого без обмана и сговора.



Этот президент в течение почти пяти лет подвергался нападкам со стороны всех средств массовой информации, как социальных, так и иных, наряду с массивными корпорациями и многолетними политиками, которые активно нападали на него с тех пор, как он решил баллотироваться. Почему? Он столкнулся с мировым пандемическим кризисом и тотальным закрытием экономики, увековечившимся и спровоцированным его оппонентами в надежде, что наша экономика рухнет, и что его в этом обвинят. Массовые насильственные протесты (они прекратятся, если будет избран Байден), которые, безусловно, были спровоцированы оппозицией, чтобы дестабилизировать нашу нацию и подорвать доверие к нашей системе.



Если Байден выиграет, то все акции протеста исчезнут, и пандемии будет положен быстрый конец, не поддавайтесь на это.



Вы, наверное, никогда больше не увидите, чтобы на этот пост баллотировался ещё один НЕ политик, это наша потеря.



Эти выборы ещё не завершены и не должны быть завершены без полной прозрачности».



Когда один из его последователей в Инстаграме попросил его уточнить, говорил ли он, что пандемия была создана Байденом и демократами, John ответил: «Не пандемия, а беспорядки и чрезмерный локдаун».







