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System of a Down

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7 окт 2020 : 		 SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

2 окт 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN заявил, что SERJ TANKIAN не говорит за всех четырёх членов SYSTEM OF A DOWN

11 сен 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN призывает бороться за его слова о Трампе

20 авг 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Те, кто презирают Трампа, хотят скинуть его всеми средствами»

17 авг 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN: «Я не закрыл книгу о SYSTEM OF A DOWN»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN сказал, что движение "Black Lives Matter" «могло бы меньше волноваться» о чернокожих людях

8 июл 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «БэЛэМэ — детище демократов»

4 июл 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Наша единственная проблема в том, что мы не можем договориться в творческом плане»

29 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «На нас с Johnом льют столько грязи»

25 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Демократы вешают всех собак на Трампа»

23 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Осталось слишком мало разумных лидеров»

23 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что вокалист SYSTEM OF A DOWN просто заблуждается

17 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Я не боюсь потерять работу из-за своих политических взглядов»

17 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Слушаете Temper и топите за Трампа — да вы...»

14 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN — о протестах

13 июн 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «Трамп будет первым, кто прячется от своего народа»

7 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Не удивляйтесь, что у нас с Serj'ем разные взгляды»

5 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Моя группа глупа, и мы продолжаем тупить»

4 июн 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Дональд Трамп самый большой друг меньшинств»

28 май 2020 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN о том, почему группа так и не записала ничего за 15 лет

19 май 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о появлении коронавируса

27 апр 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «Не уверен, что хочу писать альбом с SYSTEM OF A DOWN»

20 апр 2020 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «Они были на самом пике»

3 апр 2020 : 		 SHAVO ODADJIAN о невозможности SYSTEM OF A DOWN выпустить что-то новое

28 мар 2020 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN о панике вокруг коронавируса

23 мар 2020 : 		 JOHN DOLMAYAN: «В SYSTEM OF A DOWN всегда был раздрай»
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SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе



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SYSTEM OF A DOWN опубликовали коллективную петицию о событиях в Нагорном Карабахе:

«На всё это мир закрывал глаза:

• Геноцид армян в 1915 году

• Массовые убийства и погромы 1980-х и 90-х годов

• Вторжение Азербайджана в Армению в 2016 году

Сейчас мир закрывает глаза на 150 000 гражданских лиц, на которых напали Азербайджан и Турция.

SOAD всегда выступали за справедливость и мир. Это понятие проистекает из страданий и несправедливости, которые веками терпел наш народ. Турция Эрдогана продолжает дело своих предков по геноциду, а союзник Азербайджан, коррумпированной нефтью, обстреливает Арцах и части Армении ракетами F-16 американского производства, убивая как солдат, так и мирных жителей. Мир, кажется, слишком занят Ковидом и политикой, чтобы заботиться о нём, но мы ДОЛЖНЫ что-то сделать, так как это экзистенциальная угроза для нашего народа и первой христианской нации.

Так как СМИ, международным организациям и мировым державам оказалось трудно призвать Азербайджан к ответу за эту войну, этнические чистки и убийства невинных гражданских лиц, так давайте поможем им. Мы призываем всех присоединиться к нашим усилиям. Вот как...

Пожертвования:

Armenia Fund: armeniafund.ejoinme.org/donate

Armenian Wounded Heroes Fund: armenianwoundedheroes.com/donate

1000plusam: www.1000plus.am

Armenian American Medical Society: aamsc.org/make-a-donation

Aid Beyond Borders: aidbeyondborders.org

Подпись петиций:

Armenian Rights Watch – Stop Against Azerbaijan and Turkey's War Crimes: bit.ly/ArmenianRightsWatch

ANCA – Cut Off Military Aid to Baku: bit.ly/CutMilitaryAid

ANCA – Strengthen US-Armenia Ties: anca.org/action-alerts

WhiteHouse.gov – Condemn Azeri and Turkish Aggression: bit.ly/CondemnAggression».

SYSTEM OF A DOWN Releases Statement In Support Of Artsakh From Azerbaijani Aggression



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

balamut75


7 окт 2020, 13:22		С 23 марта 26 новостей и ничего про музыку,клипы и прочее музыкальное.Кто такие SYSTEM OF A DOWN - политическая партия? Один пи*дёж про политику и о том что мы никуя не можем создать за десяток лет.Прям как у нас в правительстве )))

Red One


7 окт 2020, 13:31		Они сделали столько, что вполне могут заниматься, чем хотят, в том числе, поддерживать свой народ, попавший в беду. И в глобальном смысле - эта поддержка гораздо важнее клипов, концертов и прочих товаров для личного обогащения

Jotun


7 окт 2020, 13:46		Танкян и присные такие молодцы, так смело и красноречиво треплют об ужасном геноциде армян турками, что сердечко кровью обливается.
Правда, о мартовской резне 1918-го, с которой, по большому счёту, и началась кровавая фаза армяно-азербайджанского противостояния, ни слова.
Ну, правильно, чо. Когда "мы", а не "нас", совсем не так интересно.

DefLeppard


7 окт 2020, 13:51		Карабах это Армения, как и Крым - Украина, это прописано в ООН. О чем речь вообще, пусть армяне лесом идут

olly71


7 окт 2020, 14:14		DefLeppard - Вообще то как раз Карабах по всем международным договорам это именно Азербайджанская территория оккупированая Арменией именно так считает ООН США Россия и все страны мира без исключения .

EMH


7 окт 2020, 16:55		Самое главное , что никого не смущает название территории- Карабах (на азербайджанском языке)
И то что соловей и ему подобные искажают слова, тем самым подливая масла в огонь. А уж пропогандо**м верить точно не стоит.
Некоторые люди в качестве аргумента говорят , что в этом регионе проживает очень много армян, а значит регион армянский... По такой же логике можно и Сочи считать армянским)


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