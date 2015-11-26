SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе

SYSTEM OF A DOWN опубликовали коллективную петицию о событиях в Нагорном Карабахе:
«На всё это мир закрывал глаза:
• Геноцид армян в 1915 году
• Массовые убийства и погромы 1980-х и 90-х годов
• Вторжение Азербайджана в Армению в 2016 году
Сейчас мир закрывает глаза на 150 000 гражданских лиц, на которых напали Азербайджан и Турция.
SOAD всегда выступали за справедливость и мир. Это понятие проистекает из страданий и несправедливости, которые веками терпел наш народ. Турция Эрдогана продолжает дело своих предков по геноциду, а союзник Азербайджан, коррумпированной нефтью, обстреливает Арцах и части Армении ракетами F-16 американского производства, убивая как солдат, так и мирных жителей. Мир, кажется, слишком занят Ковидом и политикой, чтобы заботиться о нём, но мы ДОЛЖНЫ что-то сделать, так как это экзистенциальная угроза для нашего народа и первой христианской нации.
Так как СМИ, международным организациям и мировым державам оказалось трудно призвать Азербайджан к ответу за эту войну, этнические чистки и убийства невинных гражданских лиц, так давайте поможем им. Мы призываем всех присоединиться к нашим усилиям. Вот как...
Пожертвования:
Armenia Fund: armeniafund.ejoinme.org/donate
Armenian Wounded Heroes Fund: armenianwoundedheroes.com/donate
1000plusam: www.1000plus.am
Armenian American Medical Society: aamsc.org/make-a-donation
Aid Beyond Borders: aidbeyondborders.org
Подпись петиций:
Armenian Rights Watch – Stop Against Azerbaijan and Turkey's War Crimes: bit.ly/ArmenianRightsWatch
ANCA – Cut Off Military Aid to Baku: bit.ly/CutMilitaryAid
ANCA – Strengthen US-Armenia Ties: anca.org/action-alerts
WhiteHouse.gov – Condemn Azeri and Turkish Aggression: bit.ly/CondemnAggression».
balamut75
Red One
Jotun
Правда, о мартовской резне 1918-го, с которой, по большому счёту, и началась кровавая фаза армяно-азербайджанского противостояния, ни слова.
Ну, правильно, чо. Когда "мы", а не "нас", совсем не так интересно.
DefLeppard
olly71
EMH
И то что соловей и ему подобные искажают слова, тем самым подливая масла в огонь. А уж пропогандо**м верить точно не стоит.
Некоторые люди в качестве аргумента говорят , что в этом регионе проживает очень много армян, а значит регион армянский... По такой же логике можно и Сочи считать армянским)
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