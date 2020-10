сегодня



SYSTEM OF A DOWN — о ситуации в Нагорном Карабахе



SYSTEM OF A DOWN опубликовали коллективную петицию о событиях в Нагорном Карабахе:



«На всё это мир закрывал глаза:



• Геноцид армян в 1915 году



• Массовые убийства и погромы 1980-х и 90-х годов



• Вторжение Азербайджана в Армению в 2016 году



Сейчас мир закрывает глаза на 150 000 гражданских лиц, на которых напали Азербайджан и Турция.



SOAD всегда выступали за справедливость и мир. Это понятие проистекает из страданий и несправедливости, которые веками терпел наш народ. Турция Эрдогана продолжает дело своих предков по геноциду, а союзник Азербайджан, коррумпированной нефтью, обстреливает Арцах и части Армении ракетами F-16 американского производства, убивая как солдат, так и мирных жителей. Мир, кажется, слишком занят Ковидом и политикой, чтобы заботиться о нём, но мы ДОЛЖНЫ что-то сделать, так как это экзистенциальная угроза для нашего народа и первой христианской нации.



Так как СМИ, международным организациям и мировым державам оказалось трудно призвать Азербайджан к ответу за эту войну, этнические чистки и убийства невинных гражданских лиц, так давайте поможем им. Мы призываем всех присоединиться к нашим усилиям. Вот как...



Пожертвования:



Armenia Fund: armeniafund.ejoinme.org/donate



Armenian Wounded Heroes Fund: armenianwoundedheroes.com/donate



1000plusam: www.1000plus.am



Armenian American Medical Society: aamsc.org/make-a-donation



Aid Beyond Borders: aidbeyondborders.org



Подпись петиций:



Armenian Rights Watch – Stop Against Azerbaijan and Turkey's War Crimes: bit.ly/ArmenianRightsWatch



ANCA – Cut Off Military Aid to Baku: bit.ly/CutMilitaryAid



ANCA – Strengthen US-Armenia Ties: anca.org/action-alerts



WhiteHouse.gov – Condemn Azeri and Turkish Aggression: bit.ly/CondemnAggression».







