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System of a Down

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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN критикует COVID-меры в Лос-Анджелесе



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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN John Dolmayan обрушился с критикой на действующий в Лос-Анджелесе обязательный порядок вакцинации, заявив, что это сродни «самонавязанной тирании и ментальному рабству».

Жители Лос-Анджелеса, посещающие рестораны, кинотеатры, торговые центры, салоны и некоторые другие заведения в Лос-Анджелесе, должны предъявить доказательство вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на вирус, чтобы попасть внутрь.

Постановление SafePassLA является одним из самых строгих в стране и распространяется на всех лиц, не имеющих противопоказаний для прививки от COVID. Это означает, что проверка подтверждения о вакцинации необходима в гораздо большем количестве мест в черте города, чем в соседних регионах.

Согласно постановлению, которое было одобрено городским советом Лос-Анджелеса в начале октября, граждане в возрасте 12 лет и старше должны предъявить:

• Карту прививок от Центров по контролю и профилактике заболеваний.

• Ксерокопию прививочной карты или фотографию, сохранённую на телефоне.

• Цифровую карту прививок, выданную штатом Калифорния или штатом, местной или иностранной юрисдикцией, или утвержденной частной компанией.

• Документальное подтверждение о вакцинации от COVID-19 от медицинского работника.

Любой человек в возрасте 18 лет и старше также должен предъявить удостоверение личности.

Постановление также требует, чтобы люди предъявляли доказательства о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19 для посещения мероприятий на открытом воздухе с численностью 5 000 и более человек.

John написал в своём аккаунте в Instagram:

«Почему история повторяется самым трагическим образом? Люди забывают об уроках прошлого и игнорируют признаки катастрофического будущего.

Сегодня я был в ресторане в Лос-Анджелесе, где охранник требовал документы для входа, и наблюдал, как десятки посетителей капитулировали и показали свои "документы".

Ситуация действительно не меняется, не так ли? Пока у вас есть сильная пропагандистская машина и вы находите способ лишить людей основных прав даже на время, большинство людей будут делать всё, что от них требуется, чтобы вернуть ощущение нормальности. Самое забавное, что в трёх милях к востоку, в Глендейле, жизнь гораздо более свободная и нормальная.

Самонавязанная тирания и ментальное рабство свирепствуют и заражают слишком много мест по всему миру. Надеюсь, это безумие пройдёт».

82 % жителей округа Лос-Анджелес в возрасте 12 лет и старше поставили хотя бы одну дозу вакцины COVID, а 73 % полностью привиты. Из общего населения округа, насчитывающего 10,3 миллиона человек, 71 % получили хотя бы одну дозу, а 63 % полностью вакцинированы.

Согласно текущим данным, вероятность заражения невакцинированных людей в девять раз выше, чем вакцинированных, а вероятность их госпитализации выше в 67 раз.

В Лос-Анджелесе существуют исключения: те, кто по медицинским или религиозным причинам не делает прививку, могут вместо этого предоставить отрицательный анализ на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до входа в закрытое помещение.

Посетители, не прошедшие вакцинацию и не имеющие права на исключение, могут посещать открытые помещения. Им также может быть разрешено ненадолго зайти внутрь заведения, чтобы воспользоваться туалетом, сделать заказ или забрать товар, если они находятся в маске.

Начиная с 29 ноября за невыполнение этого требования заведения могут быть оштрафованы на 1000 долларов за второе нарушение и на несколько тысяч больше за последующие нарушения.

SYSTEM OF A DOWN Drummer Rails Against Los Angeles





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