Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть дар, а мы растрачиваем его впустую»



Барабанщик John Dolmayan в новом интервью Соне Оганесян ответил на вопрос о том, что он ощутил, когда была выпущена новая музыка SYSTEM OF A DOWN после столь долгого перерыва:



«В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны, потому что путь к чему-либо тоже важен; то, как ты чего-то достигаешь, является частью процесса. Так что для меня это был не самый лучший момент. Но в конце концов это было не ради меня... Я никогда не заработаю ни доллара на этих песнях. Я отдал много сил, чтобы опубликовать эти песни, все авторские отчисления идут на армянские цели. Так что для меня это никогда не было связано с финансами. В этом смысле этот момент был невероятно успешным для меня лично. И хотя было приятно, что что-то вышло, это также напоминает нам о потенциале, потому что, пожалуй, нам ещё есть что дать миру. И когда ты выпускаешь что-то, что действительно оказывает какое-то влияние, то думаешь: "Почему мы не занимаемся этим постоянно?" И тогда я окунаюсь в омут разочарования и гнева.

Я эмоциональный человек, поэтому я не могу просто держать это в себе; это должно выйти наружу так или иначе. И мне требуется много времени, чтобы разобраться и справиться со всем этим, потому что я также реалист в том, что жизнь конечна, — у нас есть только определённое количество времени. Вот такие дела. У нас есть дар, который пришёл от Бога или откуда-то ещё, а мы растрачиваем его впустую. Это оскорбление для всех остальных, кто пытается добиться успеха в любом начинании. А мы сделали это, у нас есть талант, у нас есть способности, у нас есть обожающая нас фэнбаза, мы продали, я не знаю, сколько там — 30 миллионов альбомов или больше — и они жаждут продолжения, а мы не делаем этого. Это самое худшее — иметь возможность сделать что-то и не делать этого — это, я думаю, самое плохое с точки зрения артиста. Вы просто причиняете себе боль».



На вопрос о том, видит ли он путь или способ продвижения вперёд, чтобы он и другие участники SYSTEM OF A DOWN смогли договориться о том, как записать новый полноформатный альбом, John ответил:



«Да, если бы участники моей группы послушали меня, отложили всё на потом и сказали: "Хорошо, давайте просто отправимся в студию и сделаем лучший альбом, на который мы только способны, и не будем заботиться о том, откуда взялась музыка, кто написал тексты или что этот человек сделал в прошлом". Я готов отбросить всё это. К сожалению, я не в той группе, которая на это способна».







